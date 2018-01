(rc) - Der staatliche Wetterdienst Meteolux gibt für Dienstag und Mittwoch Warnstufe Gelb aus: Starke Winde, viel Regen und Schnee in höheren Lagen stehen dem Land bevor.

Foto: Screenshot Meteolux

Am Dienstagnachmittag soll es Windspitzen von bis zu 75 km/h geben. Den ganzen Tag über kann man mit Regen rechnen, in den höheren Lagen des Landes soll es dann auch vom Nachmittag an zu leichtem Schneefall kommen. Am Abend sinken die Temperaturen bis auf Maximalwerte von 2°Grad und die Windspitzen beruhigen sich bis auf 50 km/h.

Foto: Screenshot Meteolux

Am Mittwoch legt der Wind wieder einen Zahn zu. Meteolux warnt bereits für den Morgen vor Spitzen von bis zu 60 km/h, die dann tagsüber auf 70 km/h steigen. Die Temperaturen werden den ganzen Tag über an der Gefriergrenze liegen: Von -1° am Morgen bis Maximum 3 Grad am Nachmittag. Im Laufe des Tages legen sich auch die Niederschläge und am Abend soll Luxemburg dann mit 0° bis 2° Grad unter einem nur noch leicht getrübten Himmel einschlafen können.



Foto: Screenshot Meteolux