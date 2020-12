In einigen Gegenden durften Bewohner an Weihnachten den Schneeflocken beim Tanzen zusehen. Doch erst am Sonntag zieht der Winter richtig ein.

Wetter in Luxemburg: Wintereinbruch steht vor der Tür

In Teilen Luxemburgs haben Bewohner am Donnerstag, den 24. Dezember, einen Hauch von weißen Weihnachten erleben dürfen. Besonders in den höheren Lagen wurde der romantische Wunsch nach Schnee erfüllt.

Auch am Christtag und am Stefanitag (26. Dezember) könnte vor allem im Norden des Landes wieder ein bisschen Schnee fallen, wie Meteolux am Freitag meldet. In anderen Gegenden ist höchstens mit Schneeregen oder Regen zu rechnen. An beiden Tagen bleibt es kalt mit Tagestemperaturen zwischen 0 und 4 Grad.

5 Schnee in Rullingen bei Wiltz. Foto: Claude Windeshausen

um weitere Bilder zu sehen. Schnee in Rullingen bei Wiltz. Foto: Claude Windeshausen Foto: Claude Windeshausen Foto: Claude Windeshausen Schnee in Wiltz. Foto: Marc Bemtgen Foto: Marc Bemtgen

Wintereinbruch am Sonntag erwartet

Tief winterlich dürfte es am Sonntag, den 27. Dezember werden: Der staatliche Wetterdienst erwartet an diesem Tag sieben bis acht Zentimeter Schnee. Außerdem rechnen die Meteorologen mit stürmischem Wind und Windspitzen von bis zu 70 km/h. Auch der Montag (28. Dezember) dürfte noch etwas Schneefall bringen.

Indes hat sich die Hochwasserlage an den Gewässern der Untersauer und seiner nördlichen Zuflüsse entspannt. Die nächsten Tage werden die Wasserstände weiter fallen und voraussichtlich nicht mehr deutlich ansteigen, teilte der Hochwassermeldedienst am Freitag mit.

