Wer durch eine Winterlandschaft wandern wollte, musste in den vergangenen Tagen und Wochen nicht weit reisen. Denn der Januar brachte in Luxemburg reichlich Schnee mit sich, auch wenn er an sich zu trocken ausfiel.

Lokales 2 Min.

Wetter im Januar: Schneetreiben und Minusgrade

Sophie HERMES Wer durch eine Winterlandschaft wandern wollte, musste in den vergangenen Tagen und Wochen nicht weit reisen. Denn der Januar brachte in Luxemburg reichlich Schnee mit sich, auch wenn er an sich zu trocken ausfiel.

Kinderaugen brachte er zum Glänzen, den einen oder anderen Verkehrsteilnehmer hat der Schneefall an den letzten beiden Januartagen allerdings fast um den Verstand gebracht. Insbesondere im morgendlichen Berufsverkehr sorgten die Witterungsbedingungen nämlich mancherorts für kilometerlange Staus.

Am letzten Tag des Monats wurde an der Station des staatlichen Wetterdienstes Meteolux in Findel eine maximale Schneedecke von 16 Zentimetern gemessen – in anderen Regionen des Landes war sie durchaus höher. Einen Rekordwert stellt dies nicht dar: 1951 lag mit 36 Zentimetern mehr als das Doppelte.



Die 14 Schneetage, die im Januar registriert wurden, liegen dennoch deutlich über jenen 8,6, die dem langjährigen Schnitt der Jahre 1981 bis 2010 entsprechen. Auch zwei Tage mit Eisregen sind deren leicht mehr, als zu erwarten waren (1,8 Tage).

Dennoch war der Januar alles andere als zu nass. Zwar wurde an 18 Tagen – einem mehr als üblich – Niederschlag gemessen, es fielen in Findel jedoch nur 49,6 Liter pro Quadratmeter. Dies entspricht knapp zwei Dritteln des Normwertes.

Nebel gab es unterdessen an acht Tagen und insgesamt 34,2 Stunden. Auch hier wurde der Mittelwert von rund 100 Stunden deutlich unterboten.

Grau und kalt

Neben Niederschlag und Nebel ließ sich im Januar allerdings auch die Sonne des Öfteren vermissen. An zwölf Tagen – eigentlich drei weniger als im langjährigen Schnitt – blieb sie im vergangenen Monat komplett von Wolken bedeckt. An den restlichen 19 Tagen war sie in Findel an insgesamt 44,9 Stunden zu sehen, dies sind exakt 5,4 Stunden weniger als in den Jahren 1981 bis 2010.



Wintertemperaturen, kein Kälterekord Der Winter macht sich über das Großherzogtum breit. Noch gibt es allerdings keinen Grund zur Sorge: Die Temperaturen liegen weit entfernt von einem Rekordtief. Und es ist Besserung in Sicht.

Mit durchschnittlich 0,6 Grad Celsius war es zudem etwas kühler, als dies zu erwarten war. Im langjährigen Schnitt wurden im Januar nämlich 0,8 Grad gemessen.

Besonders kalt war es im letzten Drittel des Monats. Zwischen dem 20. und 31. Januar stiegen die Maximalwerte an sechs Tagen nicht über den Gefrierpunkt. Üblich sind im meteorologischen Winter – also von Anfang Dezember bis Ende Februar – 16 sogenannte Eistage.

Frosttage, an denen die Minimaltemperatur unter null Grad lag, gab es unterdessen 20. Dem langjährigen Schnitt zufolge waren 18,3 solche Tage vorgesehen. Auffallend: Zwischen dem 17. und dem 31. Januar war dies nur an einem einzigen Tag, dem 27., nicht der Fall. Der kälteste Tag des Monats liegt denn auch in dieser Periode: Am 22. Januar wurden an der Wetterstation von Meteolux in Findel minimale -7,9 Grad Celsius gemessen.

Es wird wärmer

Dennoch kann man nicht von einer extremen Kälteperiode sprechen. Denn neben dem 22. Januar kam es nur noch an drei weiteren Tagen zu Minimaltemperaturen unter -5 Grad Celsius.

Zudem war es nicht immer nur frostig. Dass es auch im Winter etwas milder sein kann, bewies etwa der 13. Januar mit maximalen 7,8 Grad Celsius.

In den kommenden Tagen werden aller Voraussicht nach quer durchs Land auch die letzten Schneereste verschwinden. Am Dienstag und Mittwoch bleibt es zwar noch recht kühl und in der Nacht sind Temperaturen unter dem Gefrierpunkt wahrscheinlich, es soll dabei allerdings trocken bleiben. Auch einzelne Aufklärungen sind möglich.

Erst ab Donnerstag ist erneut Niederschlag in Sicht. Die Temperaturen werden jedoch deutlich ansteigen. Tagsüber ist mit bis zu sieben Grad Celsius zu rechnen, am Samstag gar mit neun Grad. Nachts soll es nicht mehr unter null Grad werden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.