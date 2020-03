Frühlingswetter adieu! Wie der staatliche Wetterdienst Meteolux am Samstag meldet, werden die Temperaturen am Sonntag um etwa zehn Grad fallen.

Wetter: Am Sonntag wird es wieder kälter

(rc) - Zwar ist es von Sonntag an draußen eine Stunde länger hell, das Wetter wird aber, anders als noch am Samstag (17 Grad), wohl nur noch die Wenigsten zu einem gemütlichen Sonnenbad auf dem Balkon, im Garten oder alleine bei einem kurzen Spaziergang einladen.

Foto: Metolux

Wie der staatliche Wetterdienst Meteolux am Samstag meldet, werden die Temperaturen am Sonntag um etwa zehn Grad fallen. Dazu kann es punktuell auch zu Regen- beziehungsweise Schneeschauern kommen. Voraussichtlich heißt das also: Adieu Frühlingswetter und Hallo Winterjacke!



Am Sonntagvormittag liegen die Temperaturen zwischen einem und drei Grad. Nachmittags kann es bis auf maximal sieben Grad steigen. Außerdem können Windböen von bis zu 65 km/h wehen.

Die darauffolgenden Tagen sollen laut Meteolux nicht wirklich wärmer werden - die Temperaturen liegen vormittags meistens im Minus-Bereich, nachmittags können diese dann bis auf circa acht Grad steigen. Allerdings kann man ab Montag erneut mit mehr Sonnenschein rechnen.









