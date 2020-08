Western-Feeling in Mompach

Marco Stors aus Mompach züchtet und bildet Quarter Horses aus – und gewinnt mit ihnen Trophäen bei Wettbewerben.

Ein sonniger Juli-Nachmittag in Mompach. Marco Stors steht im Cowboy-Look gekleidet auf dem Hof seines Reitanwesens und striegelt eines seiner Quarter Horses. „Darf ich vorstellen? Das ist Lisy“, sagt er lächelnd. Ihr richtiger Name laute aber Hollywood Gun Wimpy und sie sei eigentlich eine Schweizerin, denn in dem Alpenland sei sie geboren und später vom Züchter nach Luxemburg verkauft worden, erzählt er.

Und nun wartet die Stute geduldig, dass die Fellputzaktion abgeschlossen wird, damit das Training endlich beginnen kann ...