Wer von euch ohne Sünde ist …

In seinem religiösen und spirituellen Wegweiser für die Woche zeigt uns Georg Rubel* wie Jesus mit Sündern umgeht. Anstatt sie zu verurteilen, beweist er ihnen, dass es auch anders geht.

Wer von uns kann behaupten, dass er ohne Sünde ist? Auch wenn wir keine schweren Vergehen begehen, so müssen wir doch und gerade in dieser österlichen Bußzeit zugeben und uns eingestehen, dass wir uns in unserem Leben nicht immer so verhalten, wie es den Geboten Gottes entspricht.



Der Mensch ist ein Sünder. Das Evangelium vom fünften Fastensonntag stellt es uns in sehr drastischer Weise vor Augen und zeigt zugleich Perspektiven auf, wie mit Sünde und Schuld umzugehen ist.

Da ist eine Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde ...