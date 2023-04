Wer nicht fragt, bleibt dumm

In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Der heutige Text dreht sich um ungeheuerliche Verhörmethoden.

Michael JUCHMES Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Der heutige Text dreht sich um ungeheuerliche Verhörmethoden.

Ob ich ein guter Journalist bin? Das, liebe Leserinnen und Leser, können nur Sie beantworten. Was ich aber in jedem Fall beherrsche, ist die Kunst der Interviewführung. Ich weiß, wie man berufliche Kontakte, meist vollkommen Fremde, in eine nette Plauderei verwickelt. Noch besser klappt dies bei mir nahestehenden Menschen. Dabei gehe ich weitaus gnadenloser vor. Ich nehme die Leute regelrecht in die Mangel. Der einzige Unterschied zu einem echten Polizeiverhör: Ich verzichte auf die Tischlampe, die meine Opfer bei der Befragung blendet.

Manchmal muss man den Good Cop mimen.

Privatsphäre ist für mich ein absolutes Fremdwort. Intime Geständnisse? Nur her damit! „Wann habt ihr euch kennengelernt?“ oder „Wie lange seid ihr schon zusammen?“ sind noch die harmloseren Fragen, die ich etwa Frischverliebten entgegenschleudere. Manchmal führt das verbale Ausquetschen beim Gegenüber auch zum „Oversharing“. Er oder sie erzählt mehr, als mir eigentlich lieb ist. Ein Problem? Nicht unbedingt! Dann weiß ich zumindest, wie weit ich beim nächsten Mal gehen kann.

Ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, dass mein Talent nicht schon zu Problemen geführt hätte. Einige Leute scheuten lange Zeit davor zurück, mir (und auch meiner mit einer ähnlichen Begabung gesegneten besten Freundin) den neuen Partner oder die neue Partnerin vorzustellen. Schade eigentlich: Wer das nervenaufreibende Zusammentreffen mit einem von uns überlebt, der ist für alle weiteren Hürden einer Beziehung gerüstet.

Vor zwei Wochen wurde mir die neue Lebensabschnittsgefährtin eines guten Freundes vorgestellt. Seine Ansage im Vorfeld: „Dieses Mal benimmst du dich aber!“ Das habe ich an der Geburtstagsparty, auf der ich auf die junge Dame traf, auch getan – später, als ich bereit für eine ausgedehnte Konversation war, tanzte sie ausgelassen und in bester Crémantlaune. Eigentlich die perfekten Voraussetzungen für ein Verhör. Ich konnte mich aber zurückhalten. Manchmal muss man nämlich auch den Good Cop mimen.

