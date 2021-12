Wer kennt diesen Mann? - Diesen Aufruf macht die Polizei am Samstag. Der Unbekannte stahl Geld an einem Geldautomaten.

Aus dem Polizeibericht

Wer kennt diesen Mann?

(jwi) - Der unbekannte Dieb hat am Donnerstag, dem 5. August, gegen 4 Uhr in der Rue de de Strasbourg im Viertel Gare einem Mann Geld aus der Hand gerissen, als dieser am Geldautomaten stand. Der Täter flüchtete daraufhin, so die Polizei. Sämtliche Hinweise zu dem unbekannten Täter sind für die Notrufzentrale 113 oder jegliche andere Polizeidienststelle.

Die Polizei sucht den Unbekannten rechts im Bild. Foto: Polizei

Dann musste in den vergangenen Stunden ein Autofahrer seinen Führerschein abgeben. In Clausen in der Hauptstadt am Parkhaus war nämlich einer Streife ein Auto aufgefallen, welches mit erhöhter Geschwindigkeit durch die Rue de la Tour Jacob gesteuert wurde. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer erheblich unter Alkoholeinfluss stand.



