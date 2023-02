Der Mord an einer portugiesischen Prostituierten im Trierer „Eros-Center“ 1994 wird in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ gezeigt.

Ungelöster Mordfall

Wer ermordete vor fast 30 Jahren Maria Goncalves?

(dpa/lrs/tom) - Der Mord an der portugiesischen Prostituierten Maria Margarida Ribiero Marinho-Goncalves aus dem Jahr 1994 in Trier ist an diesem Mittwoch (1. März) Thema in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Die Ermittler hoffen auf neue Zeugenhinweise, die zur Identifizierung des bislang unbekannten Täters führen, wie die Kriminalpolizei Trier am Dienstag mitteilte.

Maria Goncalves war 1992 im Alter von 23 Jahren mit einer Freundin aus Portugal nach Trier gekommen, um als Prostituierte im „Eros Center“ in der Luxemburger Straße zu arbeiten. Zuletzt war Goncalves am 2. Oktober 1994 gegen 5.30 Uhr in dem Bordell von einer weiteren Prostituierten lebend gesehen worden, danach hatte sie nachweislich noch einen Freier. Anderthalb Stunden später, gegen 7 Uhr, wurde sie tot in ihrem Zimmer gefunden.

Die anschließende Obduktion der Leiche habe ergeben, dass die Frau „massive Gewalt gegen den Kopf und den Hals“ erlitten hatte, berichtete die Polizei. Der Täter konnte bis heute nicht ermittelt werden, es gebe aber „aufgrund weiterer Ermittlungen“ einen Tatverdacht, so die Trierer Polizei am Dienstag.

In derselben Nacht im Oktober 1994 soll es in dem Etablissement zu einem weiteren gewaltsamen Vorfall mit einer anderen Prostituierten gekommen sein. Der Polizei zufolge schlug ein Freier eine Frau und verließ danach das Bordell. Er soll jedoch später noch von mehreren Zeugen wieder im „Eros-Center“ gesehen worden sein. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen könnte es sich bei diesem Mann laut Polizei auch um den Mörder von Maria Goncalves handeln.

Für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zu Täterermittlungen führen, hat die Staatsanwaltschaft Trier eine Belohnung in Höhe von 2.500 Euro ausgesetzt. Nach Informationen des Trierischen Volksfreund wurde diese im Vorfeld der Fernsehausstrahlung auf 5.000 Euro verdoppelt.

Nicht der erste „Cold Case“ in Trier

Der Fall Maria Goncalves ist nicht der einzige Fall im Zuständigkeitsbereich der Trierer Ermittler, in dem noch lange nach der Tat ermittelt wird – oft ohne Ergebnis, manchmal aber auch erfolgreich, noch nach Jahrzehnten: Bekannt wurde vor einigen Jahren der Fall Lolita Brieger in der Eifel, bei dem ebenfalls 29 Jahre nach der Tat der entscheidende Hinweis noch während der Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY... ungelöst“ eingegangen war. Der Tatverdächtige wurde allerdings freigesprochen – ein Mord war ihm nicht nachzuweisen und Totschlag war nach deutschem Recht verjährt.

Im Fall der 1989 ermordeten Beatrix Hemmerle bat die Trierer Polizei 31 Jahre nach der Tat rund 200 Männer zum DNS-Test, bisher ist der Mord aber immer noch ungelöst. Und auch in Bezug auf die seit 2007 vermissten und 2015 tot aufgefundenen Trierer Studentin Tanja Gräff lässt sich nicht sagen, was genau geschehen ist. Die Ermittlungen wurden 2017 eingestellt.