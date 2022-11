In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Gesichtsbehaarung.

Gazettchen

Wer braucht schon einen Bart?

Frank WEYRICH Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Gesichtsbehaarung.

Es gibt Dinge im Leben, die gehören einfach dazu. Über den Sinn oder den Unsinn von verschiedenen solchen menschlichen Eigenschaften lässt sich vortrefflich diskutieren. Was mich anbelangt, gibt es für männliche Wesen eine Eigenart, die, ginge es nur nach mir, ab sofort abgeschafft gehört. Am besten wäre sie gar nicht erst eingeführt worden.



Die Rede geht vom Bartwuchs. Wozu diese Haare im Gesicht und drumherum gut sein sollen, will sich mir seit Jahrzehnten nicht erschließen. Außer, dass sie mich dazu zwingen, mich in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen zu rasieren, konnte ich bis heute nicht feststellen, was ich mit dem Gesichtsbewuchs anfangen soll.

Haare im Gesicht sind unnützes Zeug.

Deshalb bin ich immer wieder fasziniert, wenn es Leute gibt, die von einem „schönen Bart“ schwärmen. Sogar eine ganze Pflegeindustrie hat sich um dieses männliche Attribut entwickelt. Cremes, Schaum, Pinsel, Messer sogar Bartwachs sollen helfen, den Gesichtsbewuchs gut aussehen zu lassen. Es sei denn, es geht drum, den Herren mit viel Fantasie das Geld aus der Tasche zu ziehen.



Ganz fasziniert war ich, als ich vor Kurzem las, dass es sogar einen „World Beard Day“ gibt. Aber es gibt ja heutzutage nichts, was nicht seinen internationalen Tag hat, warum also nicht auch ein Bart. Nun wäre mir persönlich eher geholfen, wenn es einen Trick gäbe, wie ich die Stoppeln im Gesicht und am Hals loswerden könnte, ohne dass ich am nächsten Tag schon wieder das Gefühl habe, als Mecky in der Gegend herumzulaufen.



Immerhin habe ich mich mit dem Unausweichlichen so weit arrangiert, dass ich mich nur alle paar Tage rasiere. Das hat mindestens zwei Vorteile. Zum einen verliere ich nicht jeden Tag meine Zeit damit, dieses unnütze Zeug zu entfernen. Zum anderen ist es nach drei Tagen eine echte Wohltat, wieder über glatte Haut zu verfügen.



