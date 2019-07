Wenn Trockenheit brandgefährlich wird

Binnen fünf Wochen mussten Feuerwehrkräfte 14 Mal wegen Vegetationsbränden ausrücken - Feuer, die sehr schnell sehr gefährlich werden können.

Sie breiten sich oftmals sehr schnell und über weite Flächen aus und können deswegen auch schnell sehr gefährlich werden. 14 Mal mussten Feuerwehren in den vergangenen fünf Wochen ausrücken, um Vegetationsbrände zu bekämpfen – achtmal im Juni und bereits sechsmal in den ersten Julitagen, zuletzt am Dienstag in Oetringen.



Trotz einer leichten Abkühlung diese Woche bringen die Witterungsverhältnisse kaum Grund, auf Besserung zu hoffen ...