Wenn Tierliebe Urlaub macht

Man kann sein Haustier gut und gerne mit in den Urlaub nehmen, denn genügend Möglichkeiten gibt es. Wer jedoch darauf verzichtet, sollte sich lange im Voraus Gedanken über eine Alternative machen, damit der Vierbeiner nicht im Tierasyl landet.

(S.B.) - Für Tierliebhaber ist und bleibt es unverständlich, was manche Menschen sich in Bezug auf ihre Haustiere erlauben. Jedes Jahr kommt es vor, dass mit dem Einsetzen der Ferienzeit Hunde oder Katze einfach so zu Hause zurückgelassen werden, im schlimmsten Fall einfach am Straßenrand ausgesetzt.

Manche geben ihre Vierbeiner sogar vor den Ferien ab, um sich dann aus dem Urlaub neue mitzubringen, erzählt Sabine Lessnig von der Société pour la protection des animaux Dudelange (SPAD) ...