Wenn sich der Fehlerteufel einschleicht

Nadine SCHARTZ

Ob Dativ, Genitiv, Kommasetzung oder auch die Groß- und Kleinschreibung – die deutsche Sprache ist nicht für jeden auf Anhieb verständlich. Ein Beispiel, wie wichtig ein Komma sein kann, zeigt sich im Satz: „Komm, wir essen Opa!“ beziehungsweise „Komm, wir essen, Opa!“ Der Unterschied macht eben das kleine Detail aus.

Natürlich kann jeder sich irren, dies ist menschlich. Auch ich habe diesbezüglich keine weiße Weste. Allergisch reagiere ich jedoch auf öffentliche Schreiben, Plakate oder Werbung, in der es von Fehlern nur so wimmelt. So habe ich schon auf den Besuch eines Restaurants verzichtet, da sich auf der Online-Karte eine Vielzahl von Fehlerteufeln eingeschlichen hatten. Ich habe mich auch schon geweigert, ein Vereinsplakat aufzuhängen, bei dem es nicht nur an der Groß- und Kleinschreibung mangelte. Ich konnte es einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dies der Öffentlichkeit zu präsentieren …

Ein Paradebeispiel ist auch ein Café nahe der Musikschule meiner Kinder. „schnietzel mit fritten“ oder „apfel strudel mit vanille eiß“ ist auf der kleinen Tafel vor der Tür zu lesen. Mitunter kräuseln sich mir aber auch die Zehennägel beim Lesen von Einladungen oder Mitteilungen des Lehrpersonals. Wenn gerade dabei Endungen fehlen oder falsche Wörter eingesetzt werden (nähere Details darf ich leider an dieser Stelle aufgrund eines Verbots meiner Kinder nicht preisgeben), kenne ich kein Pardon.

Deshalb habe ich es mir zum Spaß gemacht, Verbesserungen vorzunehmen – sehr zum Ärger meiner Kinder. Was mein Mann als „gefundenes Fressen“ für mich sieht, versetzt die beiden in leichte Panik. Es sei peinlich, wenn ihre Lehrkraft meine Änderungen sehen würde. Doch ich halte mich an den Essayisten Thomas Carlyle: „Der schlimmste aller Fehler ist, sich keines solchen bewusst zu sein.“ Für andere gilt wohl eher die Aussage von Schriftsteller Oscar Wilde: „Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen.“

