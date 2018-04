Auf eine harte Geduldsprobe wurden am Donnerstagmorgen mehrere Autofahrer und vor allem auch die Passagiere de Buslinie 23 in Gasperich gestellt. Schuld war ein Sattelschlepper mit Überlänge mitten im Wohngebiet.

Lokales 3

Wenn's mal wieder etwas länger dauert ...

3 Fotos: Henri Niederkorn via Mywort.lu

Er hatte sein Glück versucht, aber dieses war nur vor kurzer Dauer: Der Fahrer eines Sattelschleppers hatte sich am Donnerstagvormittag in den engen Straßen eines Gaspericher Wohngebiets festgefahren. Leidtragender war nicht nur er selbst und andere Autofahrer auf dem Teilstück zwischen dem Gaspericher Kreisverkehr und dem Kreisverkehr Gluck, sondern auch die Passagiere der hauptstädtischen Buslinie 23. Die Busse standen nämlich in der Rue Benjamin Franklin Schlange bis die Fahrbahn wieder frei war.