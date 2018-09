Wenn rote Nasen durch schwere Zeiten helfen

Humor unterstützt die Heilung – davon sind die Mitarbeiter des gemeinnützigen Vereins Ile aux clowns fest überzeugt. Seit fünf Jahren schenken sie glückliche Momente in Krankenhäusern und Heimen.

Die Büros sind in bunten Farben gestrichen, an den Wänden Fotos, die lachende Frauen und Männer mit roten Nasen in Ringelstrümpfen und bunter Kleidung zeigen ...