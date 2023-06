In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Stress beim Kofferpacken.

Wenn Reisen auf den Bauch schlägt

Urlaub könnte so einfach sein. Immerhin geht es darum, die Seele baumeln zu lassen und Neues zu entdecken: also, kurz eigentlich die schönste Zeit des Jahres. Wäre da nicht vor jeder Reise das Kofferpacken. Zwischen Kleinkind, Arbeit und Haushalt bleibt dafür wenig Zeit. Notgedrungen ist es dann selbst mit guter Organisation stressig. Und als gut organisiert würde ich mich nicht unbedingt bezeichnen, eher das Gegenteil. Ein stressfreier Start in den Urlaub ist mir demnach fremd.

Und manchmal meint das Leben es dann zusätzlich einfach nicht so gut mit einem. Wenn nämlich wie zuletzt kurz vor Reiseantritt noch Magen-Darm-Beschwerden bei allen Familienmitgliedern hinzukommen, dann ist das eine echt, na ja, Sie wissen schon, Situation. Das raubt einem dann auch noch den letzten Nerv. Das Kofferpacken wird schnell zur Nebensache und muss dann etwas spontaner vonstattengehen.

Doch aus jeder Notsituation kann man lernen: So habe ich unter anderem dadurch herausgefunden, dass es unzählige Internet-Ratgeber zum Kofferpacken gibt. Mit Titeln wie„Kofferpacken ohne Stress: Mit diesen Tipps fängt der Urlaub ganz entspannt an“ oder „So verhindert man den Stress beim Kofferpacken“ versprechen sie einem das Blaue vom Himmel.

Die nächsten Lektionen folgten dementsprechend schnell. Die Ratgeber sind unnütz. Nicht zuletzt, weil der erste und meist einzige brauchbare Tipp ist, dass man frühzeitig mit dem Kofferpacken anfangen soll. Vielen Dank für Nichts. Statt das Internet nach vermeintlichen Lösungen zu durchforsten, hätte ich wohl lieber meine Zeit mit Kofferpacken verbringen sollen.

Am Ende bleibt aber ein Trost: Es traf uns vor dem Urlaub und nicht währenddessen. Ansonsten wäre es, na ja, Sie wissen schon …



