In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um das Öffnen von Verpackungen.

Gazettchen

Wenn Muffins fliegen lernen

Frank WEYRICH Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um das Öffnen von Verpackungen.

Verpackungen und ich, das sind zwei Welten, die noch nie miteinander ausgekommen sind. Die Tüte mit dem von der Werbung gelobten „praktischen Verschluss“ habe ich bis heute noch nicht aufbekommen, ohne nach vergeblichen Versuchen zur Schere zu greifen. Auch die Schachtel mit der „einfachen Öffnung“ hat sich bei mir erst durch brachiale Gewalt öffnen lassen. Mir scheinen die notwendigen Gene zu fehlen, um die spitzfindigen Mechanismen zu verstehen.



So jährt sich heute auf den Tag eine Anekdote. Ich weilte mit meiner Frau in Florida. Dabei hatten wir das Glück, dass zu dem Zeitpunkt ein Start des Space Shuttle vorgesehen war, und zwar frühmorgens um 5 Uhr. So hatte mich Madame davon überzeugt, nachts um 3 in Richtung Kennedy Space Center aufzubrechen, um uns das Spektakel anzusehen.

Die Muffins flogen unkontrolliert durch das Auto.

Für den kleinen Hunger hatten wir eine Tüte Muffins gekauft. Als Beifahrer sollte ich unterwegs die Verpackung öffnen, damit wir das Mitgebrachte essen könnten. Da saß ich nun im Dunkeln und versuchte die Tüte mit dem Gebäck zu öffnen, doch weder seitliches Ziehen, noch Reißen, noch sonst irgendeine Methode führte zum gewünschten Erfolg. Just bevor ich vor lauter Frust das Ding nach hinten ins Auto schmeißen wollte, gab es auf einmal ein lautes „Ratsch“. Die Tüte hatte sich, warum auch immer, geöffnet und die Muffins flogen unkontrolliert quer durch das Auto.

Gazettchen, die tägliche Kolumne des Luxemburger Wort In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags.

Meine Fahrerin platze mit lautem Gelächter in die dunkle Nacht und auch in den Minuten danach, als ich in sämtlichen Ecken des Autos versuchte, die Muffins wieder einzusammeln, ließ ihr Gelächter nicht nach. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass sich meine Fortüne mit den Verpackungen seither nicht verbessert hat. Aber wie heißt es so schön, man muss ja nicht alles selbst können, man muss nur Leute kennen, die es können.



Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.