In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um große Einkäufe und kleine Autos.

Gazettchen

Wenn Möbelverpackungen größer als das Auto sind

Da stand ich also, auf dem Parkplatz eines bekannten schwedischen Möbelhauses und versuchte verzweifelt, die riesige Möbelverpackung in meinem kleinen Auto unterzubringen. Ich schob die Sitze hin und her, drehte das Paket von rechts nach links, doch es passte einfach nicht, die Heckklappe des Kofferraums ließ sich nicht schließen. Im großen Lager hatte das Paket, in dem ein Regal in seinen Einzelteilen verpackt war, deutlich kleiner ausgesehen als es tatsächlich war.

Wieder mal hatte mein fehlendes Augenmaß mich also in eine heikle Situation gebracht. Denn nicht nur bei Möbelverpackungen versagen meine Schätzfähigkeiten. Egal ob es darum geht, eine Distanz zwischen zwei Orten oder das Alter einer Person einzuschätzen, meistens liege ich mit meinen Schätzungen so weit daneben, wie man nur daneben liegen kann.

Während das falsche Einschätzen des Alters höchstens zu einem kurzen, peinlichen Moment führen kann, stellte die falsche Einschätzung der Größe des Möbelpakets mich vor eine wahre Herausforderung. Ich konnte das Regal ja nicht einfach auf dem Parkplatz stehen lassen.

Die Blicke der Passanten sprachen indes Bänder. Was sie sich dachten, als sie meine wenig eleganten Versuche sahen, das große Paket im Auto zu verstauen, konnte ich mir denken.

Doch nach langem Hin- und Herschieben hatte ich es endlich geschafft. Ich hatte den Sitz so weit nach vorne geschoben und die anderen Pakte so umgelegt, dass alles ins Auto passte. Zwischen die Verpackung und die Heckklappe hätte aber kein Haar mehr gepasst. Es ist also nochmal alles gutgegangen. Das Regal steht mittlerweile in meiner Wohnung. Für die Zukunft weiß ich aber, dass ich Verpackungen zunächst abmesse, bevor ich sie kaufe.

