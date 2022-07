Exklusiv für Abonnenten

Grundschule Michel Lucius

Wie ukrainische Kinder in Luxemburgs Schulen lernen

von Franziska JÄGER | Heute um 06:00

1.167 ukrainische Kinder sind derzeit an Schulen in Luxemburg eingeschrieben. Zu Besuch in der internationalen Grundschule Michel Lucius.