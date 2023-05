Im Rahmen der KonschTour werden nach dem Entwurf des Künstlers Klaus Dauven an der Staumauer der Stadt fünf außergewöhnliche Porträts geschaffen.

Lokales 8 3 Min.

KonschTour 2023

Wenn in Vianden mit dem Hochdruckreiniger große Kunst entsteht

Im Rahmen der KonschTour werden nach dem Entwurf des Künstlers Klaus Dauven an der Staumauer der Stadt fünf außergewöhnliche Porträts geschaffen.

Von Christiane Schmalen

Aktuell wird die Staumauer des unteren Staubeckens in Vianden in ein übergroßes Kunstwerk verwandelt: Auf Initiative des Kunstvereins ViArt asbl hin und in Zusammenarbeit mit der SEO (Société Electrique de l’Our) erschafft der deutsche Künstler Klaus Dauven mit Hilfe der Firma Kärcher ein „Reverse Graffiti“-Kunstwerk. Es zeigt als Motiv die Gesichter von fünf Arbeitern, die am Bau der Konstruktion beteiligt waren.

Es ist immer ein Abenteuer, den Din A4 großen Entwurf auf die große Wand zu übertragen. Künstler Klaus Dauven

Das gefällt vor allem Luc Reinig: „Wir freuen uns sehr über die künstlerische Gestaltung der Staumauer“, so der SEO-Direktor. Das ehemals unscheinbare Bauwerk werde so besonders hervorgehoben. Geleitet werden die Arbeiten von einem Projektleiter des Unternehmens Kärcher (dessen Hochdruckreiniger weltweit bekannt sind). Er ist eigentlich für das Reinigen historischer Bauten zuständig.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Die Staumauer von Vianden aus der Vogelperspektive - im Urzustand. Foto: LW-Archiv

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Die Staumauer von Vianden aus der Vogelperspektive - im Urzustand. Foto: LW-Archiv Den besten Blick auf das Kunstwerk hat man natürlich von oben. Foto: David Franck/Kärcher Bereits jetzt sind einige der Gesichter an der Staumauer voll ausgearbeitet. Foto: Christiane Schmalen

Um das von Klaus Dauven entworfene Kunstwerk auf die Staumauer zu übertragen, werden mit Hilfe von Lasertechnik Punkte an der Wand markiert und mit Ökomarkern an der verschmutzen Oberfläche angebracht. In einem zweiten Schritt zeichnet ein Team von zwei Kletterern mit Hochdruckreinigern die Konturen an. Im letzten Arbeitsdurchgang entsteht dann, aus dem Kontrast von gereinigter und verschmutzter Oberfläche, das fertige Motiv, ein sogenanntes „Reverse Graffiti“.

Nachhaltige Arbeitsweise

Bei den Arbeiten wird besonders großen Wert auf eine nachhaltige Arbeitsweise gelegt: Es werden keine Reinigungsmittel verwendet, das Wasser stammt aus dem unteren Staubecken und die Elektrizität wird direkt aus dem Laufwasserkraftwerk des Staudamms bezogen.

Künstler Klaus Dauven (l.) und Michael Baerens (ViArt asbl) Foto: Christiane Schmalen

Auf einer Fläche von über 100 Metern Länge und 30 Metern Höhe kann man bald an der Staumauer „Lohmühle“ die Porträts der Arbeiter bewundern. Besonders gut sieht man das Kunstwerk vom Panoramablick des historischen Schlosses aus. Eine offizielle Einweihung findet im Rahmen der zehnten Ausgabe der KonschTour am Pfingstwochenende statt.

Dass diese besondere Arbeit ausgerechnet in Vianden zu sehen ist, ist Michael Baerens zu verdanken. Das Vorstandsmitglied von ViArt asbl stieß vor anderthalb Jahren zufällig auf ein anderes Projekt des Künstlers an einem Staudamm in Frankreich. „Der erste Kontakt entstand im Ausblick auf die Planung der zehnten KonschTour“, erzählt Michael Baerens. Die unscheinbare Staumauer hat nach etwas gesucht."

Pumpen, speichern, Strom erzeugen Vor Kurzem wurden im Pumpspeicherwerk in Vianden Restaurierungsarbeiten durchgeführt. Ein Blick übers Becken und ins Innere der Anlage.

Nachdem klar wurde, dass der Bewuchs an der Mauer einen ausreichenden Kontrast liefern würde, stand dem Projekt schließlich nichts mehr im Wege. „Wir hatten von Anfang an die Idee, das Staumauer-Projekt als Highlight für das Jubiläum der KonschTour zu präsentieren“, so Marie-Josée Kerschen, die Präsidentin von ViArt asbl.

Klein, aber fein

Klaus Dauven (56), der unter anderem an der Kunstakademie Düsseldorf und in Aix-en-Provence studierte, ist auf Reverse Graffiti spezialisiert. Er hat mit der Firma Kärcher bereits zahlreiche Projekte an Staudämmen durchgeführt, unter anderem in Deutschland, Japan und Frankreich. „Vianden ist die kleinste, aber nicht die uninteressanteste Staumauer“, sagt Klaus Dauven.



Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

5 Es kommt nicht auf Millimeter an - aber zu ungenau sollten die Hochdruck-Künstler auch nicht arbeiten. Foto: David Franck/Kärcher

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Es kommt nicht auf Millimeter an - aber zu ungenau sollten die Hochdruck-Künstler auch nicht arbeiten. Foto: David Franck/Kärcher Der kräftige Wasserstrahl reinigt die Mauer von Schmutz und sorgt somit für eine Farbveränderung. Foto: Christiane Schmalen Das Kunstwerk wird - offiziell - am Pfingstwochenende der Öffentlichkeit präsentiert. Foto: David Franck/Kärcher Höhenangst sollten die Spezialisten nicht haben - die Staumauer ist rund 30 Meter hoch Foto: Christiane Schmalen Der kräftige Wasserstrahl reinigt die Mauer von Schmutz und sorgt somit für eine Farbveränderung. Foto: David Franck/Kärcher

Für das Projekt an der Viandener Staumauer wollte er eine Hommage an die Menschen schaffen, die den Damm erbaut haben. Dazu hat er sich an von der SEO zur Verfügung gestelltem Fotomaterial inspiriert, das von der Errichtung der Anlage aus den 1950er- und 1960er-Jahren stammt.

Ein Schubs für Luxemburg Die US-Geldspritzen ermöglichten hierzulande große Infrastrukturprojekte wie etwa die Staumauer oder die Kanalisierung der Mosel. Doch der Marshallplan war auch die Grundlage für den Platz in Europa, den Luxemburg heute hat.

„Bei meiner Recherche nach einem Motiv sind sie mir wegen ihres (menschlichen) Ausdrucks aufgefallen“, so der Künstler. „Es ist immer ein Abenteuer, den Din A4 großen Entwurf auf die große Wand zu übertragen.“ Dauven ist aber sehr zufrieden mit dem Resultat: „Die Gesichtsausdrücke teilen sich gut mit.“

Das Kunstwerk ist nicht für die Ewigkeit, soll aber zumindest drei bis fünf Jahre sichtbar sein. Durch erneuten Bewuchs und Verschmutzung wird es jedoch nach und nach wieder verschwinden.

ViArt ViArt ist eine von lokalen Künstlerinnen und Künstlern sowie Kulturschaffenden geleitete gemeinnützige Organisation, die sich für die Promotion von Kunst in Vianden einsetzt. Seit zehn Jahren organisiert ViArt die KonschTour, eine Wanderung, auf der Kunst in lokalen Ateliers und Ausstellungsplätzen durchs Ourtal entdeckt werden kann. Weitere Informationen zur KonschTour unter www.konschtour.lu.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.