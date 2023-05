Im Park Ouerbett fand eine ungewöhnliche Meisterschaft statt: im Gummistiefelweitwurf. Eine solche Veranstaltung hatte es in Luxemburg länger nicht gegeben.

Lokales 10

Ungewöhnlicher Wettbewerb

Wenn in Kayl die Gummistiefel fliegen

Im Park Ouerbett fand eine ungewöhnliche Meisterschaft statt: im Gummistiefelweitwurf. Eine solche Veranstaltung hatte es in Luxemburg länger nicht gegeben.

(LW) - Gummistiefel haben eine schlechte Aerodynamik. Es ist also gar nicht so einfach, sie möglichst weit zu werfen. Vielleicht machte aber genau das den Reiz am Sonntag für die Teilnehmer der Meisterschaft im Gummistiefelweitwurf in Kayl aus. Der ungewöhnliche Wettbewerb wurde vom Syndicat d’initiative et du tourisme Kayl-Tetingen im Park Ouerbett organisiert. Zuletzt gab es eine solche Meisterschaft in Kayl vor elf Jahren.

10 Am Sonntag war Körpereinsatz gefragt. Foto: Claude Piscitelli

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Am Sonntag war Körpereinsatz gefragt. Foto: Claude Piscitelli Die Teilnehmer legten unterschiedliche Wurftechniken an den Tag. Foto: Claude Piscitelli Die Teilnehmer hatten sichtlich Freude. Foto: Claude Piscitelli Auch jüngere Sportler durften teilnehmen. claude piscitelli Am Sonntag war Körpereinsatz gefragt. Foto: Claude Piscitelli Die Kampfrichter legten Maß an. Foto: Claude Piscitelli Männer und Frauen werfen unterschiedliche Schuhgrößen. Foto: Claude Piscitelli Die Sieger erwartete natürlich ein Pokal. Foto: Claude Piscitelli Die Zuschauer fieberten mit. Foto: Claude Piscitelli Auf einem Bildschirm wurden die Ergebnisse festgehalten. Foto: Claude Piscitelli

Die Sportart erfreut sich insbesondere in Finnland großer Beliebtheit und gilt dort seit 1975 als offizieller Mannschaftssport. Der Weltrekord liegt bei sage und schreibe 68 Metern. Seit 1992 gibt es sogar eine Weltmeisterschaft. Die Herren werfen einen Gummistiefel in der Größe 43, die Damen einen in Größe 38. Als amtierende Weltmeister haben es Antti Ruusuvirta (Herren) mit 68,03 Metern und Elina Uustalo (Damen) mit 49,35 Metern bisher am weitesten geschafft.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.