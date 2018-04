Am 27. April 2015 legte ein Häftling in seiner Zelle ein Feuer. Nun muss er sich vor Gericht verantworten. Angeklagt ist auch ein zweiter Mann, weil er ihm das Feuerzeug zur Verfügung gestellt hatte.

Wenn Häftlinge zündeln

Am 27. April 2015 legte ein Häftling in seiner Zelle ein Feuer. Nun muss er sich vor Gericht verantworten. Angeklagt ist auch ein zweiter Mann, weil er ihm das Feuerzeug zur Verfügung gestellt hatte.

(SH) - Die Häftlinge waren am Abend des 27. April 2015 bereits seit einiger Zeit in ihren jeweiligen Zellen in der Strafvollzuganstalt in Schrassig eingeschlossen, als auf einmal in der Zelle 213 Alarm geschlagen wird. Paulo A., ein Gefangener, hat Kleider, ein Tuch und seine Matratze angezündet, weshalb er sich nun vor Gericht verantworten muss. Alessandro F. ist ebenfalls angeklagt. Ihm wird vorgeworfen, Paulo A. ein Feuerzeug zukommen haben zu lassen.

Dass es durch das Feuer zu keinem größeren Schaden kam, ist dem schnellen Eingreifen des Personals zu verdanken, das bereits unterwegs zur Zelle war. Denn einem Experten zufolge hätte das Feuer zwar nicht auf den Gang oder das obere Stockwerk übergreifen können, allerdings hätte es der Bausubstanz wohl schaden können. „Als Ursache kam einzig Brandstiftung durch Zündung mit einem Feuerzeug oder einem Streichholz in Frage“, erklärte der Brandexperte.

Ein Termin in der Psychiatrie

Das Feuer, während dem Paulo A. mit Geschirr und Stühlen in Richtung der Wärter warf, auf sie einschlug, sie beleidigte und zwei von ihnen verletzte, war der Höhepunkt einer Eskalation, die sich bereits früher am Tag angedeutet hatte.

Gegen 16.15 Uhr hatte Paulo A. nämlich bereits ein erstes Mal den Alarmknopf gedrückt. Er wollte einen Termin in der Psychiatrie und drohte damit, sich umzubringen. Nach einem Gespräch mit dem Psychiater wirkte er ruhig und wurde demnach zurück auf seine Zelle gebracht. Als die Insassen am Abend in ihre Zellen eingeschlossen werden sollten, randalierte Paulo A. erneut.

Kurz vor 22 Uhr erfolgte ein weiterer Alarm. Paulo A. hat sich in seiner Zelle verbarrikadiert und Feuer gelegt. Zudem droht er den Aufsehern. Er würde den Ersten, der in seine Zelle käme, umbringen. „So wie er es gesagt hat, wirkte es bedrohlich“, erklärte ein Agent pénitentiaire. Ein Kollege meinte, er habe in 24 Jahren Dienst niemanden erlebt, der sich derart widersetzt hätte.

Der Prozess wird am Mittwoch fortgesetzt. Paulo A. hatte sich im Februar 2017 ein erstes Mal vor Gericht verantworten müssen, damals war die Verhandlung jedoch frühzeitig ausgesetzt worden.