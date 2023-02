In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Hindernisse, die keine sind.

Wenn Glastüren tückisch werden

Irina FIGUT Von witzig bis absurd. In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Hindernisse, die keine sind.

Es gibt manchmal Situationen in meinem Leben, da denke ich mir, lieber wäre jemand anderer an meiner Stelle gewesen. Missgeschicke passieren zwar jedem, ich habe jedoch öfter die Schwäche, diese viel zu sehr zu Herzen zu nehmen. So musste ich mich schon öfter wegen meiner Tollpatschigkeit zutiefst schämen. Neulich wäre ich fast gegen eine Glastür gerannt, die eigentlich gar keine war.

Passiert ist es in einem Café, das kurz zuvor renoviert wurde und deswegen seine Eingangstür noch nicht ganz eingerichtet hatte. So stand ich mehrere Minuten lang vor einer verglasten Wand und wunderte mich, warum diese „Tür“ sich nicht öffnete.

Ich dachte, der Boden möge sich lieber auftun und mich verschlucken.

Ich war an jenen Mechanismus der Eingangstüre aus Glas gewöhnt, der in Kaufhäusern oder Bankfilialen oft zum Einsatz kommt: Nämlich, dass die Tür sich im Eingangsbereich automatisch vor dem Besucher öffnet. Dies war eine Falle für mich, denn in besagtem Café befand sich die Eingangstür nur wenige Meter nebenan. So stand ich einige Minuten lang total verwirrt da, während die Besucher im Lokal mich beobachteten und sich offenbar davon belustigt zeigten. Als ich vor Scham knallrot im Gesicht wurde, dachte ich, der Boden möge sich lieber auftun und mich verschlucken.

Dieser Vorfall erinnerte mich an ein anderes Missgeschick, das mir vor vielen Jahren auf einer Arbeitsstelle passiert war. Damals begab ich mich in eine Betriebskantine, deren Eingang mit doppelter Glastür ausgestattet war. Da ich die falsche Seite des Eingangs gewählt hatte, war ich mit der Stirn gegen eine Glasscheibe geknallt. Folglich bekam ich eine hässliche Beule, die mehrere Wochen blieb. Allerdings war die Verletzung nicht so schlimm, anderenfalls hätte ich vermutlich juristische Mittel einsetzen müssen.

