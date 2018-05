Wenn Engel kegeln: Richtiges Verhalten bei Gewitter

Noch steht die Sonne hoch am Himmel, doch die Meteorologen warnen: Bereits am Mittwochabend kann es zu schweren Gewittern kommen. Dann kann richtiges Verhalten Leben retten.

Den Stecker des Computers ziehen, das Telefon auflegen, draußen alles in Sicherheit bringen – bricht ein Gewitter aus, beginnen viele Menschen hektisch in Haus und Garten herum zu wuseln. So einiges sollte man beim Gewitter tun, aber auch lassen, um nicht vom Blitz getroffen zu werden.



Wer sich bei Blitz und Donner drinnen aufhält, hat schon mal vieles richtig gemacht – gilt das Haus dann als sicherster Ort; da sind sich Experten einig.



Richtig ist auch, elektrische Geräte vom Stromnetz zu trennen, um bei einem Blitzeinschlag Überspannungsschäden zu vermeiden ...