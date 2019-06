Wenn eine seltene Krankheit doppelt zuschlägt

Die drei Jahre alten Zwillinge Lara und Lia leiden seit ihrer Geburt an einer seltenen Stoffwechselkrankheit. Für die Eltern ein Grund, ihr ganzes Leben umzuorganisieren.

Die drei Jahre alten Zwillinge Lara und Lia leiden seit ihrer Geburt an einer seltenen Stoffwechselkrankheit. Für die Eltern ein Grund, ihr ganzes Leben umzuorganisieren.

Wahre Liebe erlebt, wer sein eigenes Kind zum ersten Mal in den Armen hält – da sind sich die Mütter und Väter dieser Welt einig. Und genau dieses Glück will auch ein junges Paar aus Bad Mondorf vor circa fünf Jahren finden. Doch für Elsa Bento und Luis Madeira ist der Weg dahin alles andere als leicht. Er beginnt zunächst im Jahr 2014 mit zwei Fehlgeburten, ein Albtraum für die damals 22-jährige Elsa Bento. Aber aufgeben will das junge Paar nicht, zu groß ist der Kinderwunsch.

Anfang 2015 dann die freudige Nachricht: Elsa ist wieder schwanger und das gleich doppelt ...