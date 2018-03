Zwischen November und Januar hatte eine 42-Jährige die Kontrolle über sich selbst verloren. Psychiatrische Störungen würden erklären, warum sie sich vor allem an Personen aus dem Umfeld ihrer Tochter vergriff. Nun muss sie eine Haftstrafe befürchten.

Lokales 3 Min.

Wenn eine Mutter austickt

Zwischen November und Januar hatte eine 42-jährige Frau die Kontrolle über sich selbst verloren. Psychiatrische Störungen würden erklären, warum sie sich vor allem an Personen aus dem Umfeld ihrer Tochter vergriff. Nun muss sie eine Haftstrafe befürchten.

(SH) - Sie verpasste ihrem Vorgesetzten Faustschläge, bedrohte Mitarbeiter des Foyers, in dem ihre Tochter untergebracht war, randalierte vor der Tür der Einrichtung und schlug eine Direktionsbeauftragte der Schule ihrer Tochter. Eine 42-jährige Frau wurde zwischen November vergangenen Jahres und Anfang Januar gleich mehrmals straffällig, weshalb sie sich nun vor Gericht verantworten musste.

Während der Verhandlung wurde deutlich, wie unberechenbar die Angeklagte, die bereits seit fünf Jahren unter einer Psychose leidet, während jenen anderthalb Monaten war. „Eigentlich hätte sie an ihrem Posten in der Küche sein sollen. Sie befand sich jedoch im Gang“, blickte der ehemalige Arbeitgeber der Angeklagten auf den 17. November 2017 zurück. Als er die Frau bat, zurück an ihren Posten zu gehen, schlug diese auf ihn ein, verpasste ihm erst einen Tritt ins Schienbein, dann zwei Faustschläge ins Gesicht. Nur mit Hilfe von Sicherheitsleuten, konnte die Frau beruhigt werden.

Keine zwei Wochen später wurde der Polizei ein weiterer Vorfall zugetragen. Die Beschuldigte wollte am Abend des 29. November ihre Tochter, die in einem Foyer untergebracht war, anrufen. Ein Mitarbeiter der Einrichtung erklärte ihr jedoch, dass diese gerade an einer Aktivität teilnahm und sich im Kino befand – woraufhin Baou S. austickte. Wenn ihrer Tochter etwas zustoße, würde sie den Erzieher nicht verfehlen. „C'est son arrêt de mort“, so die Worte der Frau. „Ich nahm diese Bedrohung sehr ernst“, erklärte der Betroffene.

Von der Psychose bestimmt

Dies war nicht der einzige Vorfall in diesem Foyer. Am 17. Dezember tauchte Baou S., die weder erziehungsberechtigt war, noch ein Besuchsrecht hatte, vor dem Eingang auf – um mit ihrer Tochter zu reden. Mithilfe eines Regenschirms versuchte sie sich, einen Blick durch die verschlossenen Stores zu erhaschen. In ihrer Wut beschädigte sie dabei nicht nur die Jalousien, sondern auch noch die Klingel und eine Lampe.

Knapp drei Wochen später, versuchte die Mutter, ihre Tochter in deren Schule aufzusuchen. Kurz nachdem die Direktionsbeauftragte sie darauf hingewiesen hatte, dass sie kein Besuchsrecht habe und das Gebäude verlassen sollte, stürmte die Angeklagte auf diese zu und schlug ihr so fest ins Gesicht, dass die Direktionsbeauftragte sechs Tage lang ihrer Arbeit nicht nachgehen konnte.

Weiter wird der Angeklagten vorgeworfen, am 9. Dezember eine Frau mit den Worten „je vais vous couper avec une lame au visage et ceci petit à petit“ bedroht zu haben und ein 13-jähriges Mädchen am 3. Januar an den Schultern gefasst und gegen einen Baum gedrückt zu haben.

Die Angeklagte zeigte sich vor Gericht einsichtig und geständig, betonte jedoch, keine Morddrohungen ausgesprochen und das minderjährige Mädchen nicht berührt zu haben. Ihr Verhalten sei auf die psychiatrischen Störungen, unter denen sie seit fünf Jahren leidet, zurückzuführen. Sie sei besorgt um ihre Tochter gewesen und habe geträumt, dass einer der Erzieher diese vergewaltigt hätte. Ihr Handeln sei von der Psychose bestimmt gewesen. Sie sei sich ihrer Taten nicht bewusst gewesen, sondern sei einer Kraft gefolgt, die sie dazu getrieben hätte, so zu handeln. Sie habe sich nach den Vorfällen in eine Klinik begeben und würde mittlerweile wieder Medikamente nehmen, um ihre Psychose in den Griff zu bekommen.



Haftstrafe gefordert



Der Vertreter der Staatsanwaltschaft sprach von einer Vielzahl von Vorfällen in sehr kurzer Zeit. Wohl seien sie nicht alle folgenschwer, dennoch führe in seinen Augen kein Weg an einer Gefängnisstrafe vorbei. Er forderte zwölf Monate Haft, die unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt werden können. Hierfür müsse sich die Angeklagte in psychiatrische Behandlung begeben. Ihm liege nämlich kein Attest vor, das bezeuge, dass die 42-Jährige aufgrund ihrer psychiatrischen Erkrankung nur eingeschränkt schuldfähig sei. Sollten die Richter jedoch zurückbehalten, dass es genügend Hinweise in diese Richtung gebe, könnten sie die Verstöße festhalten und ein psychiatrisches Gutachten anordnen.

Das Urteil ergeht am 19. April.