Wenn ein Hund mit Pelzmantel im Kinderwagen mitfährt

Glenn SCHWALLER

Bevor ich Ihnen die anschließende Geschichte erzähle, muss ich eines gleich vorwegnehmen: Ich mag Tiere. Wie weit die Liebe einiger Menschen zu ihren Haustieren reicht, erstaunt mich dann aber doch ab und zu.

So erst neulich, als ich ein paar Urlaubstage in den Bergen verbrachte. Ich war im Restaurant, als plötzlich eine junge Frau hereintrat. Sie schob einen Kinderwagen vor sich her, den sie gleich neben dem Esstisch abstellte. Immer wieder schaukelte sie den Wagen behutsam hin und her und redete auf ihr Kind ein.

Zumindest dachte ich, dass es sich um ein Kind handeln müsse. Auf einmal hörte ich aber, wie ein Bellen aus dem Wagen ertönte. Dies machte mich stutzig. Spätestens nachdem die Frau Hundeleckerlis zückte, war klar, dass es sich nicht um ein Kleinkind, sondern einen Vierbeiner handeln musste. Auch der perplexe Blick der Kellnerin bestätigte diese Annahme. Und tatsächlich: Als die Frau den Vorhang des Wagens in die Höhe hob, erschien darunter ein Hund im Pelzmantel. Ich konnte meinen Augen nicht glauben.

Gassi fahren, statt Gassi gehen scheint im Trend zu liegen.

Doch es handelte sich keineswegs um einen Einzelfall. In den darauffolgenden Tagen fielen mir zahlreiche solcher Wagen auf. Gassi fahren, statt Gassi gehen scheint im Trend zu liegen. Dabei sind diese Buggys sicherlich eine Hilfe für ältere oder kranke Hunde. Wenn man sich aber die Wagen und deren teilweise luxuriöse Ausstattung sowie die Kleider, die manche Hunde tragen, anschaut, drängt sich der Eindruck auf, dass einige Menschen die Fürsorge für ihre Vierbeiner vielleicht etwas übertreiben.

Und: Ob es dem Hund wirklich gefällt, im Pelzmantel und Kinderwagen durch das Restaurant geschoben zu werden, darf bezweifelt werden.

