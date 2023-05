In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute: unangemeldete Besuche im Wohnzimmer.

Wenn ein flauschiger Schwanz panische Angst auslöst

Irina FIGUT

Als mein Arbeitskollege mir neulich von einem Mausbefall in seinem Wohnhaus berichtet hat, traf er - unbewusst - meinen Nerv. Bei mir kamen nicht gerade angenehme Erinnerungen hoch. Denn zugegeben, ich habe eine panische Angst vor Mäusen. Warum ich mich dermaßen abgestoßen von den kleinen Plagegeistern fühle, kann ich mir selbst nicht erklären.

Vielleicht liegt es daran, dass Mäuse und Ratten oft mit Müll, Unrat und Krankheiten in Verbindung gebracht werden. Kommt mir eine Maus in die Quere, hilft häufig nur eins: Laut schreien und nach einem Zimmerbesen greifen, um das Tier möglichst schnell außer Sicht zu bekommen.

Der Vorfall beim Kollegen erinnerte mich auch an eine Geschichte, die meine Kenntnisse über Nager reichlich übertroffen hat. An einem Sommerabend, als die Tür zu unserer Terrasse offen stand, kündigte sich bei uns ein unangemeldeter Besuch an.

Da sah ich plötzlich einen flauschigen Schwanz in unser Wohnzimmer huschen. Das Tier versteckte sich unter dem Sofa. „Ein Eichhörnchen?“, dachte ich. Allerdings wohnen wir nicht inmitten eines Waldstücks oder Parks, sodass ich mit meiner Vermutung offensichtlich falsch lag.

Meine altbewährte Strategie der sanften Mäusevertreibung half auch nicht, das Tier wagte sich nicht heraus. Als ich das Licht im Zimmer ausmachte, hörte ich einen Knall: Der Nager versuchte offenbar, durch die geschlossene Terrassentür zu entkommen. Ich machte die Tür auf und ließ das Tier gehen. Danach erzählten mir die Nachbarn, dass in unserer Gegend ein Siebenschläfer sein Unwesen trieb. Sie stellten gar eine Lebendfalle auf. Seit dem Vorfall wurde er in unserer Gegend nicht mehr gesichtet.

