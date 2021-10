Ist das Schlimmste vorbei? Thomas Dentzer vom Gesundheitsministerium wagt einen Ausblick auf den zweiten Corona-Herbst.

Ist das Schlimmste vorbei? Thomas Dentzer vom Gesundheitsministerium wagt einen Ausblick auf den zweiten Corona-Herbst.

(jt) - Der Luxemburger Virologe Thomas Dentzer rechnet mit strengeren Corona-Maßnahmen, sollte die Zahl der schweren Infektionen im Großherzogtum in den nächsten Wochen stark zunehmen. In diesem Fall komme die Regierung nicht daran vorbei, eine Impfpflicht oder temporäre Restriktionen zu ergreifen, um die Infektionslage wieder in den Griff zu kriegen.

„Wir müssen die restlichen Ungeimpften überzeugen, zurzeit impfen wir immer noch Nachzügler. Ich bin aber optimistisch“, sagt der Koordinator der nationalen Corona-Teststrategie und Mitarbeiter im Gesundheitsministerium im Interview mit dem „Télécran“.

Hierzulande sind mit mehr als 406.000 Menschen etwa 64 Prozent der Bevölkerung komplett geimpft. Allerdings gebe es immer noch einen gewissen Teil der Bevölkerung, der den schützenden Stich ablehne oder noch zögere. Dabei handelt es sich häufig um junge Menschen zwischen 20 und 29 Jahren. Der Experte warnt daher vor einer vorschnellen Lockerung der Maßnahmen. Erst wenn 80 bis 85 Prozent der Bevölkerung geimpft sind, sollte man das Fallen aller Einschränkungen in Erwägung ziehen.

Dentzer zufolge habe die Santé „Konzepte ausgearbeitet, falls die Lage sich verschlimmert“. In Altersheimen oder Schulen können mobile Testeinheiten eingesetzt werden, um Infektionsherde schnell einzudämmen. Für den weiteren Verlauf der Pandemie ist der Mediziner optimistisch: „Wenn die Zahlen in den nächsten Wochen nicht steigen, müssten wir das Gröbste hinter uns und im Frühling die Krise bewältigt haben.“

Mitte Juli stieg die Zahl der Covid-19-Patienten wieder an. In den vergangenen Wochen stabilisierte sich die Lage in den Krankenhäusern wieder. Laut Stand vom Dienstag lagen 16 Corona-Erkrankte auf der Normalstation, während sieben Personen intensivmedizinische Behandlung benötigten. Die Mehrzahl dieser Patienten ist nicht geimpft.



Wo kann man sich in Luxemburg impfen lassen? In Luxemburg können sich Personen ab zwölf Jahren freiwillig für eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff (BioNTech/Pfizer oder Moderna) anmelden. Andere Impfstoffe sind nur für Personen ab 18 Jahren zugelassen. Die Impfung kann an folgenden Orten verabreicht werden: Impfzentrum Victor Hugo in Limpertsberg (mit oder ohne Termin)

Impfbus (ohne Termin)

(ohne Termin) Impfung in einer Arztpraxis Parallel sind in Luxemburg auch die ersten Booster-Impfungen angelaufen. Bürger über 75 Jahre können im Impfzentrum in der Hall Victor Hugo in Luxemburg-Stadt oder beim Hausarzt einen Termin für den dritten Piks vereinbaren, sofern die zweite Impfung bereits mehr als sechs Personen zurückliegt. Auch Sammelimpfungen in Alters- und Pflegeheimen sind vorgesehen. Mehr Infos auf covid19.lu

