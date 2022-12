Die tiefen Temperaturen haben auch Auswirkungen auf Gewässer. Im hauptstädtischen Park ist dies deutlich zu sehen.

Im hauptstädtischen Park

Wenn die Wasserfontäne zur Eisskulptur wird

Die tiefen Temperaturen haben auch Auswirkungen auf Gewässer. Im hauptstädtischen Park ist dies deutlich zu sehen.

(SH) - Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt zittert Luxemburg derzeit. Die tiefen Temperaturen, gepaart mit einzelnen Sonnenstrahlen, sorgen aber in der Natur für ein besonderes Schauspiel. Gefrorene Gewässer sind derzeit keine Seltenheit. Das zeigt sich auch an der Wasserfontäne im hauptstädtischen Park, die derzeit mehr als einen Besucher durch ihr winterliches Ambiente verzaubert.

Luxemburg erstrahlt in winterlichem Gewand Raureif und ein paar Sonnenstrahlen haben die Luxemburger Landschaften zu einem wahren Wintermärchen verzaubert. Eindrücke in Bildern.

Wem die Kälte aus der vergangenen Woche zu schaffen macht, der darf sich auf die kommenden Tage freuen. Zwar bleibt es am Wochenende noch richtig kalt, ab Montag sind jedoch wieder mildere Temperaturen gemeldet. So sollen in der kommenden Woche bis zu zehn Grad Celsius möglich sein, allerdings ist dann auch wieder mit Regen zu rechnen.

Die Fontäne versprüht winterlichen Charme. Foto: Chris Karaba





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.