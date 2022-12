In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um den Kult um Geschenkpapier.

Weihnachtsgazettchen

Wenn die Verpackung zählt

Volker BINGENHEIMER

Es ist eine Herausforderung, an der ich regelmäßig scheitere: Weihnachtsgeschenke hübsch und liebevoll zu verpacken. Unter unserem Christbaum lagen in den vergangenen Jahren schon wahre Meisterwerke der Verpackungskunst. Weihnachtsgeschenke, eingewickelt in handbedrucktes Papier, mit Engelchen aus Makramee oder weihnachtliche Figuren aus Origami. Die Geschenke hatten nur einen Haken: Sie waren alle nicht von mir.

Wenn ich zu Papier und Tesafilm greife, halte ich mich strikt an zwei Regeln. Erstens: Alles auf den letzten Drücker. Zweitens: Keep it simple. Aus Prinzip kaufe ich nur Geschenke in Quaderform, zum Beispiel Bücher, Gesellschaftsspiele oder alles, was in einen Schuhkarton hineinpasst. Früher hatte ich mitunter Geschenke in Dreiecksform oder als Rolle, da bin ich kläglich gescheitert. Es sah aus, als hätte ein Grundschulkind zu Schere und Kleber gegriffen.

Ein wahres Faible für Geschenkpapier hat unser Sohn. Während andere Kinder in seinem Alter voller Spannung das Papier in tausend Fetzen reißen, um möglichst schnell an den Inhalt zu kommen, löst er sorgsam die Klebestreifen, um das Papier beschädigungsfrei zu entfernen. Es wird dann glattgestrichen, ordentlich gefaltet und kommt in eine Kiste hinein. Ab und zu öffnet er die Kiste und versucht sich daran zu erinnern, was früher in dieser oder jener Verpackung gesteckt hat.

Einen praktischen Nutzen scheint mir diese Sammelleidenschaft nicht zu haben. Er sagt zwar immer, er würde das gebrauchte Geschenkpapier bügeln und noch einmal verwenden. Dazu ist es bisher aber nicht gekommen. Für neue Geschenke benutzten wir trotzdem neues Geschenkpapier. Na ja, immerhin wird die Kiste bald randvoll sein, voll von schönen Erinnerungen.

