Gazettchen

Wenn die Treppe zur Rutschbahn wird

Da liege ich, mit dem Kopf auf dem Boden, weiß kaum, was gerade passiert ist. Es schmerzt am Arm, am Rücken, am Knie, am Fuß. Ich kann nicht mal richtig einschätzen, welches Körperteil am meisten weh tut.

Was ist passiert? Ich war auf dem Weg ins Schlafzimmer, uns trennte nur noch eine Treppe. Eilig, wahrscheinlich etwas zu eilig, laufe ich die Stufen hoch. Fast oben angekommen unterläuft mir dann der entscheidende Fehler: Ich verpasse eine Stufe.

Das, was dann folgt, ist wahrscheinlich filmreif. Es geht so schnell, dass ich mich nicht mehr an jede einzelne Etappe erinnern kann, daher erzähle ich es nun, wie es sich in meinem Gedächtnis festgebrannt hat: Zunächst schlage ich mit dem rechten Knie auf die Kante einer Treppenstufe. Dann verliere ich das Gleichgewicht und kippe nach hinten um. Auf dem Rücken rutsche ich anschließend wenig elegant Stufe für Stufe die Treppe runter. Wie ein Schlitten auf einer Rodelbahn. Ich versuche noch, mich irgendwo festzuhalten, aber keine Chance. Erst in der Kurve der Treppe komme ich zum Halten und erahne bereits die Folgen: Starke Schmerzen am rechten Knie, der rechte Arm und der Rücken beginnen zu bluten. Vor allem für mich, der schon kein Blut sehen kann, ein Albtraum.

Nachdem sich der erste Schock gelegt hat und ich eine Bilanz des Schadens machen kann, kommt Erleichterung auf: Die Verletzungen sind nicht so schlimm wie befürchtet, es scheint nichts Schlimmeres passiert zu sein. Am Ende kann ich froh darüber sein, hätte der Sturz durchaus böse enden können.

Für die Zukunft habe ich nun auf jeden Fall klare Regeln fürs Treppensteigen festgelegt. Ich renne Treppen nicht mehr hoch oder runter, sondern achte auf ein angemessenes Tempo, ich überspringe keine Stufen mehr und schaue allgemein genauer darauf, wo ich hingehe. In der Hoffnung, dass es bei diesem einen schmerzhaften Ausrutscher bleibt.

