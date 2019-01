Der Weihnachtsbaumweitwurf in Moutfort kannte auch in diesem Jahr wieder viel Erfolg. Wer gewonnen hat und wie toll die Bäume geflogen sind, verrät die LW-Fotogalerie.

Wenn die Tannen fliegen

Der Weihnachtsbaumweitwurf in Moutfort kannte auch in diesem Jahr wieder viel Erfolg. Wer gewonnen hat und wie toll die Bäume geflogen sind, verrät die LW-Fotogalerie.

Von Alain Piron



44 Viele Teilnehmer gab es wieder beim Weihnachtsbaum-Weitwurf in Moutfort Foto: Alain Piron

um weitere Bilder zu sehen. Viele Teilnehmer gab es wieder beim Weihnachtsbaum-Weitwurf in Moutfort Foto: Alain Piron Der war von vom "Gaart an Heem Mutfert-Méideng“organisiert worden. Foto: Alain Piron Es gab auch kleine Teilnehmer Foto: Alain Piron Es wurde streng nachgemessen. Foto: Alain Piron Für die Kategorien „Kinder im Alter von 10-16 Jahren“, sowie „Damen“ und „Herren“, gab es jeweils drei unterschiedlich große Tannenbäume. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Bei eisiger Kälte war eine Heiße Schokolade und Glühwein das Richtige um sich aufzuwärmen. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Alle Resultate wurden von Sekretär Ferdy Schleck sorgfältig eingetragen. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Kassiererin Marie-France Back-Pelaié (1.v.l.), CFT-Präsident Jean-Pierre Di Genova (Bildmitte) und Sekretär Ferdy Schleck (1.v.r.) bei der Ermittlung der Sieger. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Akribisch wurden die Sieger ermittelt. (Foto: Alain Piron) Foto: Alain Piron Die jüngste Teilnehmerin Vicky Arendt schaffte einen Wurf von 1,90m (Bildmitte). Foto: Alain Piron Der Erster einer jeder Kategorie bekam zur Erinnerung eine Urkunde überreicht. Foto: Alain Piron Mit 4,70m schaffte es Sandy Wagner aus Moutfort auf Platz 3 bei den Damen (1.v.r.). (Foto: Alain Piron) Foto: Alain Piron CFT-Präsident Jean-Pierre Di Genova bei der Preisüberreichung. (Foto: Alain Piron) Foto: Alain Piron Claudine Conrardy aus Moutfort belegte mit 4,85m den zweiten Platz in der Kategorie "Damen" (1.v.r.). (Foto: Alain Piron) Foto: Alain Piron Die diesjährigen Gewinner. Foto: Alain Piron Mit 5,27m belegte Sonja Rodrigues aus Moutfort den ersten Platz in der Kategorie Damen (2.v.r.). Foto: Alain Piron CFT-Präsident Jean-Pierre Di Genova mit Fränk Zenner der mit 8,19m Wurfweite den zweiten Platz bei den Herren belegte. Foto: Alain Piron CFT-Präsident Jean-Pierre Di Genova übereichte Domingos Rodrigues seinen Preis. Foto: Alain Piron In der Kategorien „Kinder im Alter von 10-16 Jahren, siegte Livia Arendt (2.v.l.) mit 3,33m. Foto: Alain Piron CFT-Präsident Jean-Pierre Di Genova mit Fränk Zenner der mit 8,19m Wurfweite den zweiten Platz bei den Herren belegte. Foto: Alain Piron

Bereits zum dritten Mal organisierte der „Gaart an Heem Mutfert-Méideng“ am Samstag das traditionelle Weihnachtsbaum-Weitwerfen nahe der Mehrzweckhalle in Moutfort, welches stets am Ende der Weihnachtsferien stattfindet.



Bei leichtem Nieselregen nahmen dieses Jahr um die 28 Personen aus der Gemeinde Contern sowie den Nachbargemeinden teil, um in einem fairen Wettkampf auch dieses Jahr den Sieger im Weitwurf zu ermitteln. Etliche Teilnehmer des vorherigen Jahres waren auch am vergangenen Samstag anwesend, um den bestehenden Rekord von 12,66 m von Tom Zenner aus Oetringen zu brechen.

Die Gewinner der verschiedenen Kategorien:





Kanner 10-16 Joer



1. Livia Arendt, Roodt-sur-Syre, 3,33m

2. Vicky Arendt, Roodt-sur-Syre, 1,90m

Damen



1. Sonja Rodrigues, Moutfort, 5,27m

2. Claudine Conrardy, Moutfort, 4,85m

3. Sandy Wagner, Moutfort, 4,70m

Herren



1. Tom Zenner, Oetrange, 8,75m

2. Fränk Zenner, Oetrange, 8,19m

3. Domingos Rodrigues, Moutfort, 7,35m