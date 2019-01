Wenn die Parkuhren in Belval ticken

Parkplätze und Belval, das war noch nie eine Liebesgeschichte. Nun wurden, zum Leidwesen von einigen Studenten, Parkuhren im Viertel aufgestellt. Schöffe Marco Goelhausen verteidigt die Maßnahme.

„Als wir aus den Weihnachtsferien zurückkamen, war unsere Überraschung groß, als wir auf einmal Parkuhren in Belval entdeckten“, erzählt eine 20-jährige französische Studentin, die in einem Studentenwohnheim in Belval wohnt. Ihren Namen möchte sie nicht in der Zeitung lesen. Auch nicht preisgeben, was sie studiert.



Dafür erklärt sie, dass sie aus der Umgebung von Lille (F) stammt ...