(str) - Fünf Monate sind nun seit dem Überfall vergangen, bei dem zwischen Ehnen und Lenningen eine Frau eine Panne vortäuschte, um einen Motorradfahrer in eine räuberische Falle zu locken.



Sie stand am 18. März in der morgendlichen Dunkelheit neben ihrem Peugeot mit eingeschalteter Warnblinkanlage und geöffneter Motorhaube. Als sich der Motorradfahrer näherte, gab sie ihm mit einer Taschenlampe Haltezeichen. Als der Biker dann Hilfe anbot, wurde er hinterrücks von einem unbekannten Mittäter bewusstlos geschlagen und bestohlen.



Genau das gleiche Szenario wiederholte sich 37 Tage später, am 24. April, nur wenige Kilometer entfernt jenseits der deutschen Grenze in Wincheringen. Doch zu hier gibt es eine präzise Beschreibung der Täter und die stimmt mit jener des ersten Falls überein.



Ermittlungen in der Sackgasse



Doch gebracht hat dies bislang nichts. Von den Tätern fehlt nach wie vor jede Spur. Deshalb bleibt der Fahndungsaufruf nach dem räuberischen, französischsprachigen Paar auch weiterhin aktuell.



Mit diesen Phantombildern sucht die Polizei aus Trier noch immer nach den Tätern. Zeugenhinweise sind dringend erwünscht.

Foto: Polizeidirektion Trier

Weitere Taten in der Region konnten ihnen bislang nicht zugeordnet werden – auch wenn es am 20. einen ähnlichen und ebenfalls gewaltsamen Überfall mit vorgetäuschter Notlage auf einen Motorradfahrer in der Luxemburger Straße in Trier gab. Doch hier waren die Täter drei vermutlich osteuropäische Männer.



Die richtige Reaktion



Es ist eine Situation, die öfters vorkommt. In der Dunkelheit steht ein Pannenfahrzeug am Fahrbahnrand. Es wäre herzlos, einfach vorbei zu fahren und nicht einmal zu fragen, ob alles in Ordnung ist. Es ist eine Gewissensfrage, die jeder mit sich selbst ausmachen muss. Dabei sollte man sich auch in die Lage des Betroffenen versetzen.



Im Ernstfall, wenn das Leben oder die Gesundheit eines Menschen in Gefahr ist, sollte man sich bei unterlassener Hilfeleistung zudem auf schwerwiegende strafrechtliche Konsequenzen gefasst machen.



„Es gibt viele Möglichkeiten richtig zu handeln“, erklärt Marc Ragnacci von der Präventionsabteilung der Polizei. „Man sieht ja schon auf den ersten Blick, was los sein könnte“, führt der erfahrene Polizeibeamte aus. „Hat der Wagen nun einen Plattfuß oder eine Motorpanne? Ist ein Unfall passiert?“



Fenster nur spaltbreit öffnen



Dann könne man immer kurz stehen bleiben und fragen, ob man helfen könne. „Ohne gleich aus dem Auto auszusteigen“, betont Ragnacci. „Zunächst sollte man alle Türen verriegeln. Dann reicht es auch das Seitenfenster einen Spalt breit zu öffnen. Man kann anbieten, den Notruf 112 oder 113 anzurufen. Oder andere professionelle Hilfsdienste wie einen Abschleppdienst oder den Automobile Club. Dann sieht man der Reaktion des Gegenübers schnell an, ob es nun einen echten Notfall gibt oder eben eine Inszenierung mit dem Ziel eines Überfalls.“



Es gibt auch eine andere, unverbindliche aber für mögliche Straftäter sicherlich abschreckende Methode zu helfen und sich gleichzeitig selbst zu schützen: „Rufen Sie, bevor Sie anhalten einen Bekannten an. Sagen Sie dem, wo und in welcher Situation Sie sich befinden. Beschreiben sie das Pannenfahrzeug und die anwesenden Personen“, erläutert Marc Ragnacci. „Bleiben Sie dann offensichtlich in der Leitung, wenn Sie mit den Menschen aus dem Pannenfahrzeug sprechen.“



Wenn es sich dabei um Räuber handelt, werden die es sich wohl zweimal überlegen, bevor sie zur Tat schreiten. Denn das Risiko erwischt zu werden, wird durch den „Ohrzeugen“ drastisch erhöht.



Auf der Autobahn sollte man indes nur im absoluten Notfall anhalten und besser gleich den Polizeinotruf 113 verständigen.



Wenn es dann doch ernst wird



„Wenn Zweifel aufkommen oder die Situation bedrohlich erscheint, dann sollten Sie nicht auf Höflichkeitsformen Rücksicht nehmen“, fährt Marc Ragnacci fort. „Wenn etwas nicht stimmt, dann bringen Sie sich in Sicherheit. Rufen Sie sofort die Polizei, geben Sie die exakte Position durch und auch das Autokennzeichen des vermeintlichen Pannenfahrzeugs. Dann können wir sofort Fahndungsmaßnahmen ergreifen und die nötigen Überprüfungen durchführen.“



Im Falle einer Aggression müsse man selbst einschätzen, ob man sich gegen die Täter wehren kann. Oder, ob es besser ist, auf die Forderungen der Räuber einzugehen. Was will man für ein Handy, eine Brieftasche oder ein Auto riskieren? Sind Passanten in der Nähe, die helfen könnten? Fahren andere Verkehrsteilnehmer vorbei, die man auf die eigene Notlage aufmerksam machen könnte?



Wenn es um die eigene Gesundheit oder ums Überleben geht, sollte man dennoch nicht zögern, sich nach Leibeskräften zur Wehr zu setzen.



Nach einem Überfall



Nach einem Überfall sollte man versuchen, schnellstmöglich die Polizei zu informieren. „Die Polizisten am Notruftelefon sind speziell für diese Situationen geschult und stellen präzise Fragen. Etwa: Wer sind Sie? Was ist passiert? Wo ist es passiert? Sind Sie verletzt? Was wissen Sie über die Täter?“



Der Fragenkatalog, der auch redundant sein kann, dient dazu die Situation weitestgehend zu klären und mögliche Missverständnisse auszuräumen. Dies ist entscheidend, um polizeiliche Maßnahmen so schnell und so effizient wie möglich umzusetzen. Bei Überfällen wird beispielsweise in der Regel sofort eine landesweite Fahndung ausgelöst. Während andere Patrouillen, dann bereits nach den Tätern suchen, kommt dann auch zumeist sofort eine Streife zum Opfer oder zum Tatort.