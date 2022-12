In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um die Frage, wie man mit der Geschenkflut umgehen soll.

Weihnachtsgazettchen

Wenn Kinder mit einer Geschenkflut konfrontiert sind

Michael MERTEN In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um die Frage, wie man mit der Geschenkflut umgehen soll.

„Was kann ich der Kleinen denn schenken?“

Es war eine lieb gemeinte Frage eines lieben Freundes, den ich zum weihnachtlichen Kaffee und Kuchen eingeladen hatte. Und wie es sich so gehört, wollte er wissen, was er meiner dreieinhalbjährigen Tochter mitbringen kann. „Ganz ehrlich: Nichts“, war meine spontane Antwort. Es überraschte mich nicht, dass er mit einem irritierten Blick reagierte; ein peinlicher Moment des Schweigens folgte.

Sie meinen es nur gut, die lieben Freunde, Tanten, Onkels, Opas, Omas. Nicht zu vergessen die Nachbarn, die auf einen adventlichen Patt vorbeikommen.... Wie gern bringt man doch zu der Gelegenheit ein Geschenk mit: Eine Kleinigkeit (oder gern auch eine Großigkeit), mit der man dem Nachwuchs eine Freude machen kann. Etwas, das Kinderherzen höher schlagen lässt.

Was gibt es Schöneres als das Lächeln eines Kindes...

Und ja, es stimmt: Was gibt es Schöneres als das Lächeln eines Kindes, das sich über ein Spielzeug freut. Doch in der Realität wird diese Freude an den vielen Geschenke-Hotspots im Leben eines Erste-Welt-Kindes, vom Geburtstag über Kleeschen bis Weihnachten, völlig überlagert. Denn nicht nur einer, sondern viele Erwachsene meinen es gut - und so werden die Kinder mit Geschenken bombardiert. Was dazu führt, dass sie überfordert vor einem Berg an Eingepacktem stehen und gar nicht in der Lage dazu sind, die einzelnen Gaben zu würdigen.

Schon bevor ich selbst Vater wurde, fand ich dieses frühe Heranführen der Kinder zum Massenkonsum fragwürdig. Zugegeben: Auch ich kann oft nicht den Versuchungen widerstehen und schaffe meiner Tochter Dieses und Jenes an. Doch zumindest will ich sie davor bewahren, an den Feiertagen in einer Geschenkflut unterzugehen.

Also erklärte ich das meinem Freund. Und schlug ihm vor, mit uns stattdessen einen Ausflug zu unternehmen. Und siehe da: Er fand die Idee sogar besser.

