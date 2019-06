Wenn die Autotür zum Prellbock wird

Es ist der Schrecken aller Radfahrer: Plötzlich öffnet sich vor ihnen eine Fahrzeugtür. Ein Unfallszenario, das fast immer schwerste Verletzungen nach sich zieht und sehr schnell tödlich enden kann.

So erging es auch einem Radfahrer vor zwei Wochen in der Rue d’Ehlerange in Esch/Alzette. Eine Autofahrerin hatte ihren Wagen am Mittwochabend am Straßenrand abgestellt und wollte aussteigen. Sie öffnete ihre Fahrertür genau in dem Moment, als ein Radfahrer an ihrem Wagen vorbeifuhr.



Dieser hatte keine Chance zu reagieren und prallte mit voller Wucht gegen die weit geöffnete Tür ...