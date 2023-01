In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die erste Liebe.

Gazettchen

Wenn der Sohn einen Pinguin liebt

Maximilian RICHARD Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um die erste Liebe.

Äddi, äddi Pi. Mit diesen Worten verabschiedet sich unser Sohn derzeit fast jeden Abend ins Bett. Der Abschied richtet sich weder an seine Eltern noch an die bekannte Kreiszahl. Vielmehr ist damit ein Pinguin gemeint. Nun ist es nicht so, als ob wir ein neues Haustier hätten. Ohnehin bezweifele ich, dass unser Schäferhund sich mit einem flugunfähigen, schwimmenden Vogel anfreunden könnte – zumindest nicht mit einem lebendigen Exemplar.

Den leuchtenden, in weihnachtlicher Montur gekleideten Deko-Pinguin, der seit einigen Wochen unser Wohnzimmer schmückt, scheint die Hundedame aber zumindest zu tolerieren. Unser Sohn hat ihn dagegen sofort ins Herz geschlossen. Mehrmals am Tag wird der Pinguin begrüßt und liebevoll gestreichelt. Und am Abend darf dann eine angemessene Verabschiedung nicht fehlen.

Wir wollen die beiden natürlich nicht brutal trennen.

Als Eltern stellt uns das jedoch vor ein Problem. Wir wollen die beiden natürlich nicht brutal trennen. Auf der anderen Seite ist die Weihnachtszeit längst zu Ende und wer weiß, wie lange diese große Liebe noch andauern wird. Wenn wir nicht durchgreifen, schmückt die Weihnachtsdeko vielleicht noch im Sommer unsere Wohnung.

Wenn Muffins fliegen lernen In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um das Öffnen von Verpackungen.

Zumindest unseren Sohn würde dies nicht stören. Bereits im vergangenen Jahr hat er sich nämlich im zarten Alter von fünf Monaten als wahrer Weihnachtsfan entpuppt. Der Pinguin fand damals noch relativ wenig Beachtung, dafür war er vom Weihnachtsbaum schwer angetan. Dessen Anblick ließ ihn gar den ein oder anderen Schreianfall vergessen.

Ein wahrer Lebensretter. Deshalb ging die Weihnachtszeit auch im vergangenen Jahr bei uns in die Verlängerung. Erst Anfang Februar fanden Plastikbaum und Co. wieder den Weg in den Keller. Mal sehen, wie lange es dieses Mal dauert.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.