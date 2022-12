In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um die Frage nach der Identität des „Kleeschen“.

Wenn der Kleeschen zweimal kommt

Nico MULLER Von absurd bis witzig: In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen rund um Weihnachten. Heute geht es um die Frage nach der Identität des „Kleeschen“.

Als ich noch ein Kleinkind war, gestaltete sich die Bescherung im Dezember noch sehr überschaubar. Der Kleeschen brachte den Kindern Geschenke am 6. und das war's. Heutzutage bringt nicht mehr nur der Kleeschen Präsente, sondern auch das Christkind.



In manchen Familien kommt nur der Nikolaus zu Besuch, in anderen nur das Christkind, in wieder anderen beide. Während der Kleeschen stets in Begleitung des Houséckers auftaucht, kommt das Christkind alleine daher. Als wäre das nicht verwirrend genug, ist da auch noch der Weihnachtsmann.



Sind der Weihnachtsmann und der Kleeschen ein und dieselbe Person?

Kinder müssen sich doch insgeheim fragen: Ist der Weihnachtsmann nun der Kleeschen, der einmal am 6. und einmal am 25. Geschenke vorbeibringt, oder derselbe wie das Christkind, oder doch ein anderer guter Mann? So manche Eltern kommen in Erklärungsnot und erzählen ihren Kleinen meistens irgendwas. Wie dem auch sei, alle Beteiligten kommen auf ihre Kosten: Die Kinder bekommen Geschenke, im besten Fall zweimal, und die Eltern genießen es, wenn ihre Sprösslinge während ein paar Wochen vielleicht etwas braver sind, weil diese - unnötigerweise - um ihre „Belohnungen“ bangen.

Jüngst wollte meine fünfjährige Enkeltochter, wer der Weihnachtsmann eigentlich sei. Na ja, meinte ich, das ist der Kleeschen. Die Kleine erwiderte, das könne nicht sein. In der Kinderkrippe habe man nämlich erzählt, es sei jemand, der zu Weihnachten Geschenke bringt. Und der richtige Kleeschen komme ja nur einmal, am 6. Dezember! Doch doch, das sei schon der Kleeschen, belehrte ich sie. Der brauche halt ein paar Wochen, um bei allen Kindern vorbeizukommen. Damit gab sie sich zwar zufrieden, aber im nächsten Jahr kann ich ihr wohl nicht mehr glaubhaft irgendwas erzählen.



