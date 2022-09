In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um den ersten Schultag.

Wenn der Ernst des Lebens gleich doppelt beginnt

Diese Rentrée ist eine Besondere für mich. Denn in diesem Schuljahr fielen die Einschulungen meiner beiden nicht gleichaltrigen Kinder beinahe zusammen. Da wir in Deutschland wohnen, hat bei uns das Schuljahr bereits diese Woche begonnen. Meine größere Tochter hat den Auftakt mit dem Wechsel an eine weiterführende Schule gemacht. Gestern folgte das große Event für meinen jüngeren Sohn: Er durfte zum ersten Mal die Schulbank in seiner Grundschule drücken.

Obwohl der feierliche Teil der Events heutzutage an Schulen eher bescheiden ausfällt, hat die Vorbereitung uns einiges abverlangt. So habe ich versucht, mich und die Kinder bestmöglich darauf vorzubereiten. Dabei musste ich feststellen, dass dies kein leichtes Unterfangen ist, vor allem, wenn beide Schulstarts zeitlich sehr nah beieinander liegen.

Von der ganzen Fülle an Aufgaben kann einem schon schwindelig werden.

Der Ranzen und die Schultüte mussten gefüllt, die Schulmaterialien besorgt, gecheckt und eingepackt, Schulbücher gekauft und viele andere Formalitäten erledigt werden. Ich gebe zu, von der ganzen Fülle an Aufgaben kann einem schon schwindelig werden. Und dann muss das Gehirn Doppelarbeit leisten: Es kommen zwei für die Kinder sehr wichtige Events gleich hintereinander!

Obwohl diese Tage mit Stress beladen waren und die anfängliche Euphorie schnell verflog, habe ich es nicht bereut. Die Kinder konnten schöne Erlebnisse bei diesem für sie neuen Lebensabschnitt sammeln. Ich als Mutter empfand nur Stolz vom Heranwachsen der Sprösslinge. Die beiden Einschulungen gingen reibungslos über die Bühne und ich blieb von den bösen Überraschungen verschont.

