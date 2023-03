In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Orientierungsprobleme.

Gazettchen

Wenn der Bus einen in die Pampa führt

Nora SCHLOESSER In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um Orientierungsprobleme.

Mein Orientierungssinn gleicht vermutlich dem einer Kartoffel. Er ist inexistent. Egal, ob es um Weganweisungen im Auto geht oder darum, ein bestimmtes Lokal ausfindig zu machen - Verfahren und Verlaufen sind meine Spezialitäten.

Selbst an Orten, an denen ich mich auskenne, gelingt es mir, im Kreis herumzuirren. Wo Norden und Süden ist, fragt man mich am besten nicht. Und würde man mich irgendwo in einem Wald aussetzen, wäre ich wohl für immer verschollen.

Dass Busse mit derselben Nummer in zwei Richtungen fahren, hatte ich vergessen.

Meine geringen Orientierungskompetenzen wurden mir letztens wieder zum Verhängnis. Ich hatte mich mit einem Kumpel zu einem Theaterbesuch im Süden des Landes verabredet. Davor wollten wir noch essen gehen. Da wir aus unterschiedlichen Richtungen kamen, fuhr er mit dem Auto und ich mit dem Zug. Treffen wollten wir uns im Restaurant.

Ich saß also im Zug Richtung Minett. Da die Pizzeria etwas weiter weg vom Bahnhof lag, wollte ich innerhalb der Kleinstadt den Bus nehmen.

Gazettchen, die tägliche Kolumne des Luxemburger Wort In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags.

Als ich aus dem Zug stieg, konnte ich bereits die richtige Busnummer erblicken. Gut gestimmt stieg ich ein und konnte es kaum erwarten, in wenigen Minuten am Ziel anzukommen. Dass Busse mit derselben Nummer in zwei verschiedene Richtungen fahren, hatte ich ganz vergessen.

Verwirrt blickte ich aus dem Fenster, als der Bus die Stadt verließ. Als mir klar wurde, dass ich in die falsche Richtung fuhr, drückte ich panisch auf den Stopp-Knopf. An der nächsten Haltestelle stand ich vollkommen orientierungslos da - mitten im Dunkeln in der Pampa nahe einem Industriegebiet. Verzweifelt schickte ich meinem Kumpel meinen Standort, in der Hoffnung, dass er mich abholen würde. Zu erklären, wo ich gestrandet war, hätte bei meinem Orientierungstalent ohnehin keinen Sinn gemacht.

Hier finden Sie die gesammelten Gazettchen-Kolumnen.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.