Wenn das Zeitgefühl verloren geht

Was gibt es Besseres, um vom Alltag abzuschalten, als etwas Bewegung? Obwohl ich mich selbst eigentlich eher als Läuferin bezeichnen würde, ist es eine ganz andere Sportart, bei der ich mich so richtig entspannen kann. Denn während ich beim Joggen dazu tendiere, mich noch weiter in irgendwelche Grübeleien zu vertiefen, komme ich im Schwimmbad, wenn mein Körper in einer Art der Schwerelosigkeit durchs Wasser gleitet, problemlos zur Ruhe.

Denn die Schwerelosigkeit scheint spätestens nach ein paar Minuten auch meinen Kopf zu ergreifen. Zwar bin ich mir eigentlich sicher, dass ich auch beim Schwimmen über das Ein oder Andere nachdenke, worüber genau ich gegrübelt habe, kann ich nach dem Training jedoch nicht sagen. Wie weit die Leere im Kopf geht, merke ich auch beim Bahnenzählen. Ehrlich, ich habe einen Heidenrespekt vor jenen Menschen, die am Ende ihrer Schwimmeinheit mit absoluter Sicherheit wissen, wie viele Bahnen sie denn nun geschwommen sind. Ich für meinen Teil muss mich dafür auf meine Uhr verlassen.

Doch ich verliere mich nicht nur bei der Anzahl der Bahnen, auch das Zeitgefühl geht beim Schwimmen irgendwie flöten. Genau diese Gedankenlosigkeit hat mich schon das ein oder andere Mal in peinliche Situationen gebracht. Dann nämlich, wenn ich den Weg ins Bad erst kurz vor der abendlichen Schließstunde geschafft habe und auf einmal der Bademeister am Beckenrand steht, um mich – meist freundlich, aber bestimmt – darauf hinzuweisen, dass es Zeit ist, das Wasser zu verlassen. An dieser Stelle: Es tut mir leid, ich mache es nicht absichtlich. Allerdings erschließt sich mir auch nicht wirklich, warum ich eine halbe Stunde vor der Schließung des Bads das Becken bereits verlassen soll. Dabei brauche ich in der Dusche und Umkleide doch nicht einmal zehn Minuten. Ich hätte demnach locker Zeit, mich noch ein paar Mal beim Bahnenzählen zu vertun …

