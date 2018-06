Wenn das Wasser zwei Mal kommt

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Armee packte am Sonntag mit an, um das Vier-Sterne-Hotel von Wasser und Morast zu befreien.

Für die Besitzer ist es zum Verzweifeln: Eine Woche nachdem die Sturzflut das Hotel Le Cigalon in Müllerthal heimgesucht hatte, sind die Fluten erneut durch das Erdgeschoss geströmt. Am späten Sonntagabend brach erneut ein Unwetter über dem Müllerthal herein, das Starkregen und vielerorts Überflutungen mit sich brachte.



Beim Hotel Le Cigalon war es schon wieder die kleine Kaasselbach, die zu einem mächtigen Strom anschwoll und ihr Wasser durch den leer geräumten Speisesaal schickte ...