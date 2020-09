Wenn das Virus an die Rathaustür klopft

Noch vor Beginn des Lockdown versetzte das Corona-Virus die Gemeinde Schengen in Aufregung. Ein Beamter hatte sich im Ski-Urlaub angesteckt. Der Bürgermeister befürchtete eine Infektionswelle.

Der 12. März war der Tag, an dem das Corona-Virus in der Gemeinde Schengen laut anklopfte. Ohne in seinen Kalender zu schauen, weiß Bürgermeister Michel Gloden den gesamten Tagesablauf noch auswendig.

Zwar hatten auch vorher die Medien schon täglich über das damals noch mysteriöse Virus berichtet, doch die Infektionen waren noch auf eine überschaubare Zahl im Ausland beschränkt ...