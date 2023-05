In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um positive Aspekte des Krankseins.

Gazettchen

Wenn das Sprechverbot ganz unerwartet zum Segen wird

Liz MIKOS

Dass ich tatsächlich einmal drei Tage am Stück meinen Mund halte, hätte ich nicht für möglich gehalten. Doch was man nicht alles tut, um seine Stimme nicht ganz zu verlieren. Als sich der Zustand meines Rachens nach fast zwei Wochen Medikamenteneinnahme noch weiter verschlechtert hatte und meine Stimme nicht einmal mehr ein Krächzen war, sondern nur noch ein unverständliches Röcheln, hieß es: Sprechverbot.

„Das schaffst du nie“: So die unterstützenden Worte meines Umfelds, das, wie Sie sicherlich erkennen, in solchen Situationen immer die passenden Worte findet. Mit Schaffen hatte es allerdings nichts zu tun, ich konnte gar nicht reden. Habe ich versucht, mich zu verständigen, war ich fragenden Blicken konfrontiert. „Was willst du?“, wurde mir wenig charmant entgegnet.

Was ich sagen wollte, habe ich also nur noch per Handy kommuniziert. Meine schönen Notizhefte wollte ich schließlich nicht für Triviales, wie: „Wer hat denn schon wieder meine Schokolade weggelegt?!“, verhunzen. Und ich muss gestehen, der erste Tag so ganz ohne Sprechen war sehr frustrierend. Erst da wurde mir bewusst, wie viel ich eigentlich im Normalfall rede, selbst wenn es nur Ein-Wort-Antworten sind.

Die Lust meiner Mitmenschen, mit mir zu quatschen, wurde immer geringer.

Ab Tag Zwei konnte ich es jedoch genießen. Zunächst, weil die Schmerzen ohne unnötiges Belasten der Stimmbänder erträglicher waren. Dann, weil ich so richtig schön meine Ruhe hatte. Die Lust meiner Mitmenschen, mit mir zu quatschen, wurde immer geringer. Ein Austausch ohne Antworten ist natürlich nicht so unterhaltsam. Das erspart einem aber auch so manch unnötiges Gelaber.

Also habe ich mich irgendwann zurückgezogen, die Stille genossen und nur noch das Nötigste via Textnachricht mitgeteilt. Ab und zu habe ich ein ganz bizarr klingendes „Hallo“ in den Raum geraunt, um mir ein Bild meiner Stimme zu machen - nur um festzustellen, dass ich wirklich besser noch den Mund halte.

