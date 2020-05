In der Reisebranche herrscht derzeit viel Unsicherheit. Das könnte dazu führen, dass so mancher seinen Urlaub in diesem Jahr zu Hause verbringt.

Lokales 3 Min.

Wenn das Gute liegt so nah

Nico MULLER

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Jetzt, während der weltweiten Corona-Krise, wo Reisen in fremde Länder mehr denn je mit vielen Unwägbarkeiten belastet sind und deswegen für viel Unsicherheit bei den Reisewilligen sorgen, ist diese alte Volksweisheit so wahr wie nie zuvor. In Zeiten billiger Fernreisen in fremde Kontinente drohten die Schätze vor der eigenen Haustür aus dem Gesichtsfeld zu geraten ...

