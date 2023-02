In der täglichen Glosse „Gazettchen“ erzählen „Wort“-Autoren von ihren Erlebnissen des Alltags. Heute geht es um eigensinnige Autos.

Gazettchen

Wenn das Auto nicht so will wie der Fahrer

Volker BINGENHEIMER

Mein Nachbar hat sich ein neues Auto gekauft. In dem Wagen ist - wie heute üblich - allerlei technischer Schnickschnack eingebaut, der die Fahrt angenehmer gestalten soll. Wenn er funktioniert, wohlgemerkt, denn wenn in der komplizierten Elektronik eine Störung auftritt, ist der Fahrspaß erheblich gestört.

Am Gartenzaun erzählte mir der Nachbar von dem äußerst praktischen Spurhalteassistenten. Weil mein Auto nicht über solche Raffinessen verfügt, hörte ich gespannt zu. Das System erkennt, wenn der Fahrer über die gestrichelte Mittellinie oder über den Fahrbahnrand fährt, und warnt ihn, indem das Lenkrad vibriert. Sollte der Fahrer dabei sein, in den Gegenverkehr zu rauschen oder nach rechts in die Botanik wegrutschen, greift das Auto selbstständig in die Lenkung ein und fährt wieder zurück in die Spur.

Die Schrecksekunde blieb ihm noch lange in Erinnerung.

Toll, was die moderne Technik alles so fertigbringt, dachte ich mir. Bestimmt ließe sich so mancher Unfall verhindern. Als ich dem Nachbarn das nächste Mal begegnete, war er nicht mehr ganz so euphorisch. Er war über die Autobahn gefahren, wo ihm eine Baustelle quasi vor die Füße gefallen war. Die Fahrspur war dort nach links verschwenkt, was durch eine gelbe Markierung ersichtlich war.

Der Spurhalteassistent hielt aber stur an der weißen Markierung fest und wollte partout geradeaus fahren. In diesem Falle hätte dies fatale Konsequenzen gehabt, denn die Spur endete in einem rot-weiß gestreiften Bauzaun. Mein Nachbar schaffte es noch, das Lenkrad in Richtung der gelb markierten Spur zu reißen, doch die Schrecksekunde blieb ihm noch lange in Erinnerung.

Als ich ihm so zuhörte, war ich froh, dass mein Auto ganz unterwürfig dorthin fährt, wohin ich es steuere. Noch ein Familienmitglied mit eigenem Willen würde ich wohl auch nicht verkraften.

