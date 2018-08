Wenn Bienen die Hauptstadt erobern

Alles andere als langweilig ist der Rundweg „Beien an der Stad“, der vom Knuedler bis zum Geschichtsmuseum führt. Neben den Sehenswürdigkeiten werden die Spaziergänger über die Bienen und deren Erzeugnisse informiert.

Er gehört zu den eher unbekannten Wanderstrecken in Luxemburg-Stadt: der Rundweg „Beien an der Stad“. Noch bis Ende September können Interessierte die Route, die beim Luxembourg City Tourist Office beginnt und vor dem Geschichtsmuseum endet, erkunden. ¶

Hochhäuser in Kirchberg, historische Gebäude in der Altstadt und moderne Bauten in den einzelnen Stadtteilen prägen das Bild der Hauptstadt. Aber auch die vielen Grünflächen tragen ihren Teil dazu bei. Neben den zahlreichen Parkanlagen machen allein die Wälder 20 Prozent des Stadtgebiets aus und sind Lebensraum für viele Tiere. Während der Sommermonate wird jedoch den städtischen Bienen ein besonderes Augenmerk gewidmet, dies mit dem Rundweg „Beien an der Stad“.



Start der etwa 2,5 Kilometer langen Tour ist beim Luxembourg City Tourist Office auf dem Knuedler ...