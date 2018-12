Wenn Betrüger die Spendendose schütteln

In der Vorweihnachtszeit sammeln viele Hilfsorganisationen Geld für den guten Zweck – unter ihnen auch dreiste Betrüger. Vor allem Handicap International Luxembourg hat mit diesem Problem zu kämpfen.

Besonders in der Vorweihnachtszeit sammeln viele Hilfsorganisationen Geld für den guten Zweck – unter sie mischen sich auch dreiste Betrüger. Vor allem Handicap International Luxembourg hat mit diesem Problem zu kämpfen.

Selbst gebackene Kekse, bunte Lichter, der Duft nach Tannennadeln und Glühwein: Es geht auf Weihnachten zu und damit bei vielen Menschen das Herz auf. Vor allem jetzt sind in Fußgängerzonen Menschen unterwegs, die in bester Absicht um Geldspenden bitten. Viele gehen in der Hoffnung auf finanzielle Unterstützung für eine der wohltätigen Organisationen auch von Tür zu Tür. Aber Vorsicht: Unter dem Deckmantel der guten Tat sind auch dreiste Trickbetrüger unterwegs.



Bei Handicap International Luxemburg (Hilux) kennt man dieses Problem leider allzu gut ...