Wenn Autofahrer Mittelfinger zeigen

Irina FIGUT

Dass Autofahrer häufig wegen des dichten Verkehrs und Staus gestresst sind, ist mir bekannt. Dass sie sich auch unterschiedlich schnell innerhalb der erlaubten Grenzwerte bewegen können, ist auch nachvollziehbar. Jedoch ist mir bislang schleierhaft, aus welchem Grund manche ausflippen, wenn es mit dem Weiterfahren an der Ampel nicht in ihrem gewünschten Tempo klappt.

Neulich wurde ich von einem anderen Autofahrer an der roten Ampel gedrängelt. An diesem Tag waren die Rotphasen auf meiner Route gefühlt länger, sodass ich an fast jeder Ampel stehen bleiben musste. Weil ich einmal nicht sofort bei Grün losfuhr und wenige Sekunden zögerte, hörte ich ein Auto hinter mir hupen. Im Rückspiegel sah ich einen Taxifahrer hinter dem Steuer sitzen, der offenbar über mich schimpfte.

Er gestikulierte heftig mit den Händen und man konnte erkennen, dass er außer sich war. Obwohl es auf der Straße noch eine weitere Spur zum Ausweichen gab, wollte der Fahrer offenbar nicht nachlassen und fuhr mir dicht hinterher. Bei der zweiten Ampel wiederholte sich der Vorgang. An der nächsten Kreuzung wich er endlich aus und raste mit gefühlt der doppelten der erlaubten Fahrgeschwindigkeit an mir vorbei.

Was ich von diesem Auftritt halten sollte, wusste ich nicht wirklich. Vor allem weil es sich um einen Taxifahrer handelte, der fremde Passagiere befördert und eigentlich ein gewisses Vorbild für andere Verkehrsteilnehmer geben soll. Jedenfalls passierte mir kurze Zeit danach ein anderer Vorfall, der den vorigen an Frust übertraf. Im dichten Stauverkehr innerorts wollte ich die Spur wechseln, um später in eine andere Straße abbiegen zu können.

Obwohl ich den Seitenblinker einschaltete und Abstand hielt, betätigte ein Autofahrer auf der Nachbarspur hinter mir seine Hupe mehrmals und wollte mich nicht hereinlassen. Und als ob dies nicht genug wäre, zeigte er mir auch noch seinen Mittelfinger.



